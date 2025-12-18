Ο Τραμπ προσθέτει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι

Σε μια απόφαση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και σηματοδοτεί μια βαθιά τομή στον χαρακτήρα ενός ιστορικού πολιτιστικού θεσμού, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσινγκτον αποφάσισε τη μετονομασία του σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι».

Το Κέντρο, ένα από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, τελεί πλέον υπό τη διοίκηση στενών συνεργατών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την απόφαση γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Μόλις ενημερώθηκα ότι το αξιοσέβαστο Συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, αποτελούμενο από μερικούς από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, ψήφισε ομόφωνα τη μετονομασία του σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι».

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, η απόφαση ελήφθη ως αναγνώριση της «απίστευτης δουλειάς» που έκανε φέτος ο πρόεδρος Τραμπ για «να σώσει το κτίριο», όχι μόνο σε επίπεδο ανακαίνισης, αλλά και σε ό,τι αφορά «τα οικονομικά και τη φήμη του» ιδρύματος.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη κίνηση. Πρόσφατα, το όνομα του 79χρονου προέδρου αποδόθηκε και στο Ινστιτούτο Ειρήνης της Ουάσινγκτον, έπειτα από απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενισχύοντας τη συζήτηση γύρω από τη συστηματική επωνυμία δημόσιων και ημιδημόσιων θεσμών με το όνομα του Τραμπ, έγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος ο πρόεδρος είχε επανειλημμένα αστειευτεί δημοσίως στο παρελθόν για μια πιθανή αλλαγή ονόματος του Κέντρου Κένεντι, που θα συνέδεε το δικό του όνομα με εκείνο του δολοφονημένου προέδρου Τζον Φ. Κένεντι. Ωστόσο, το αστείο φαίνεται πλέον να μετατρέπεται σε θεσμική πραγματικότητα.

Ο Τραμπ με την έναρξη της δεύτερης θητείας του έθεσε υπό τον άμεσο έλεγχό του το Κέντρο Κένεντι -έναν πολιτιστικό θεσμό που μέχρι πρόσφατα διατηρούσε ουδέτερο και υπερκομματικό χαρακτήρα- διορίζοντας πιστούς υποστηρικτές του σε θέσεις-κλειδιά.

Υπό τη νέα διοίκηση, καταργήθηκαν τα drag show και οι εκδηλώσεις υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ το πρόγραμμα στράφηκε σε παραστάσεις χριστιανών καλλιτεχνών. Παράλληλα, ο χώρος παραχωρήθηκε για τη φιλοξενία συνεδρίων της θρησκευτικής δεξιάς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, οι αλλαγές αυτές συνοδεύτηκαν και από πτώση στις πωλήσεις εισιτηρίων, μετά την ανάληψη του ελέγχου του Κέντρου Κένεντι από τον Τραμπ και τους συνεργάτες του, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στη δημόσια συζήτηση γύρω από το μέλλον και τον ρόλο του ιστορικού πολιτιστικού ιδρύματος.

