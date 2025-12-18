Αμετακίνητοι οι αγρότες – Κλείνουν και τους παράδρομους

Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αποφάσισαν οι αγρότες, στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη που είχαν στον Λευκώνα Σερρών, ενώ κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι τους εμπαίζει

Οπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα. Παράλληλα, τόνισαν ότι η σύσκεψη επιβεβαίωσε, για ακόμη μια φορά, πως όλα τα μπλόκα της χώρας λειτουργούν επί της ουσίας ως ένα ενιαίο μπλόκο ενώ παράλληλα έκαναν λόγο για προσχηματικό διάλογο εκ μέρους της κυβέρνησης η οποία και εμπαίζει τους αγρότες.

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισαν πως «δεν θα κάνουν» πίσω, εμμένοντας στα αιτήματα τους που ακόμη δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

«Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέση προς την κυβέρνηση για να γίνει μια συνάντηση εποικοδομητική που να έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται», τόνισαν οι αγρότες.

Οπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους. Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μαρινάκης: Ας μην κάνουμε την τρίχα, τριχιά

«Η μπάλα είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί και η αγορά να δουλέψει, έρχονται Χριστούγεννα. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί ώστε να βρεθεί μία λύση στη βάση που έχουμε θέσει». Με τη φράση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να στείλει από το βήμα της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, μία ακόμη πρόσκληση στους αγρότες της χώρας να έρθουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό ή/και τους συναρμόδιους υπουργούς, ώστε να μπει ένα τέλος στα μπλόκα και την ομηρία μίας σειράς κλάδων εξαιτίας της παρεμπόδισης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Ερωτηθείς ενόψει της συνέλευσης των αγροτών και των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν κεντρικά αναφορικά με το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε λέγοντας: «Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για κάτι που είναι απόφαση άλλων. Η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της Βουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα. Ο κόσμος θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέρος που επιθυμεί. Οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με την καλύτερη δυνατή ασφάλεια, η αγορά πρέπει να δουλέψει και ταυτόχρονα να υπολογίσουν ότι η κυβέρνηση αυτή περνά από τα λόγια στις πράξεις για ακόμη μία φορά, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Ο διάλογος μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί. Το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε εδώ. Περιμένουμε από εκείνους να γίνει μία σοβαρή συζήτηση και όλη αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχουμε θέσει».

Οσον αφορά το οδυνηρό για την κυβέρνηση και τις προοπτικές οικοδόμησης ενός ουσιαστικού διαλόγου με τους αγρότες, «τεχνικό λάθος» με τις πληρωμές την Τετάρτη, ο κ. Μαρινάκης το αναγνώρισε, σπεύδοντας να σημειώσει ότι διορθώθηκε αμέσως και σε ό,τι έχει να κάνει εν γένει με το πρόβλημα εμπιστοσύνης που δημιουργούν ή έστω επιτείνουν, τέτοιου είδους λάθη, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ας μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Η εμπιστοσύνη χτίζεται από την αξιοπιστία μιας σειράς πληρωμών».

