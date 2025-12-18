Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά της RAI «Minimarket»

Ο Κέβιν Σπέισι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη για πρώτη φορά μετά το 2017, όταν απομακρύνθηκε από τη σειρά «House of Cards» του Netflix, εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες ανέτρεψαν την έως τότε λαμπρή καριέρα του.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Οσκαρ αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να επανεκκινήσει την επαγγελματική του πορεία, πρωταγωνιστεί στην ιταλική κωμική σειρά «Minimarket», μια παραγωγή χαμηλού προϋπολογισμού για τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιταλίας, RAI.

Σύμφωνα με το Variety, ο Σπέισι υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του, στον ρόλο του απρόβλεπτου μέντορα ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε παντοπωλείο στη Ρώμη και ονειρεύεται να εξελιχθεί σε τηλεοπτικό σταρ. Σε προωθητικό υλικό ο Σπέισι εμφανίζεται να τραγουδά το «You’ve Got a Friend in Me» του Ράντι Νιούμαν και το κλασικό «I’ve Got you Under my Skin» του Κόουλ Πόρτερ, μαζί με τον ιταλό ηθοποιό Φιλίπο Λαγκανά, ο οποίος ενσαρκώνει τον επίδοξο σταρ Μάνλιο Βιγκάνο.

Οπως αναφέρεται στην επίσημη περίληψη, ο χαρακτήρας του Σπέισι λειτουργεί ως «η καλλιτεχνική συνείδηση και ο απρόβλεπτος μέντορας» του Βιγκάνο, με τη σχέση τους να εξελίσσεται μέσα από διαπληκτισμούς, παρεξηγήσεις και αμοιβαία πειράγματα.

Η σειρά φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει, αφενός «την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει βρεθεί στα σημαντικότερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό του κόσμου», αφετέρου «την απερισκεψία κάποιου που δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει δίπλα του κάποιον βραβευμένο με Οσκαρ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κέβιν Σπέισι αθωώθηκε το 2023, σε ποινική δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων ανδρών. Ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τρεις ακόμη κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες θα εξεταστούν σε αστικό δικαστήριο του Λονδίνου τον επόμενο χρόνο.

Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί επισήμως τις δύο από τις τρεις αγωγές, χωρίς ωστόσο να έχει καταθέσει μέχρι στιγμής υπεράσπιση για την τρίτη.

Η σειρά «Minimarket», που αποτελείται από δέκα επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming RaiPlay της RAI στις 26 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News