Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι κατέθεσε ο Μπρατάκος για τη σχέση Αυγενάκη–Σημανδράκου

Στις συναντήσεις που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευ. Σημανδράκο αλλά και την «αγωνία» που είχε ο ίδιος για τη διαπίστευση του οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρθηκε ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, και νυν πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις.

«Στις δύο συναντήσεις που είχαμε (Μπρατάκος, Παπασταύρου και Βορίδης) με τον κ. Σημανδράκο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, μας ενημέρωσε (στην πρώτη) για μία εξαιρετικά δυσλειτουργική σχέση που είχε με τον υπουργό του, τον κ. Αυγενάκη καθώς και για έναν αριθμό 9.309 ΑΦΜ τα οποία δεν πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας, και (στη δεύτερη) να υπάρξει διαμεσολάβηση που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού διότι (ο κ. Σημανδράκος) θεωρούσε ότι οι δημόσιες δηλώσεις του κ. Αυγενάκη μπορεί να βλάψουν τον οργανισμό, κυρίως σε μία φάση όπου ο οργανισμός πέρναγε διαδικασία ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαπίστευση του», σημείωσε.

Ο κ. Μπρατάκος επανέλαβε όσα και ο κ. Παπασταύρου είχε καταθέσει νωρίτερα στην Επιτροπή, πως για ό,τι δεν προβλέπεται να πληρωθεί, για ό,τι δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, «να προχωρήσει όπως εκείνος κρίνει».

Σημείωσε μάλιστα το εξής: «Από την πρώτη κιόλας συνάντηση καταλαβαίνω, ότι σε κάποια φάση της πορείας, μέχρι να γίνει και η επόμενη πληρωμή, που έγινε προς το τέλος Δεκεμβρίου, ότι θα παραιτηθεί. Όταν ο εποπτεύων υπουργός και ο πρόεδρος ενός οργανισμού, τον οποίο εποπτεύει ένας υπουργός, δεν είναι καλή, είναι αναμενόμενο ότι κάπου εκεί θα οδηγηθεί».

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν ο κ. Σημανδράκος «σας είπε ότι δέχεται πιέσεις από τον υπουργό τον κ. Αυγενάκη για αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ», ο κ. Μπρατάκος απάντησε: «Δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιονδήποτε». Ειδικότερα για τη δεύτερη συνάντηση είπε ότι «ήταν σχεδόν διαδικαστική […] Είχαν γίνει οι πληρωμές. Είχε ολοκληρώσει τη δουλειά του. Από την πρώτη στιγμή είχε πει ο άνθρωπος ότι “δεν αντέχει άλλο” όλη αυτή την “τοξική σχέση” που είχε. Και ήταν αναμενόμενο ότι πάμε για τη διαδικασία της παραίτησης».

Για το εάν είχε άλλες επαφές με τον κ. Σημανδράκο, πέραν των συναντήσεών του στο Μαξίμου, ανέφερε ότι «είχα κάνει τηλεφωνικές επικοινωνίες διότι είχα αγωνία για τη διαπίστευση του οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τέλος, ερωτηθείς από τον κ. Λαζαρίδη για το υπόβαθρο της σύγκρουσης των κ.κ. Σημανδράκου και Αυγενάκη, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ είπε: «Η πληροφόρηση που είχα, για το γιατί υπήρχε αυτή η κακή σχέση με τον κ. Σημανδράκο, από τον κ. Αυγενάκη, είναι μία σειρά προβλημάτων που θεωρούσε ο κ. Αυγενάκης ότι υπήρχαν […]. Θυμάμαι την καθυστέρηση στην αποστολή των εγγράφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γι’ αυτό και είχα κάποιες επικοινωνίες μαζί του, στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο συναντήσεων. Δηλαδή, στοιχεία που έπρεπε να δώσει από τον Ιούλιο του 2023, δεν τα είχε δώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Ενεπλάκη η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για να μπορέσει να προχωρήσει η αποστολή. Ήταν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Μετά, εάν θυμάμαι και από την κατάθεση του αλλά και από αυτά που μου είχε πει, ήταν για κάποιες πληρωμές, που ενώ διευθυντές και διοικητικοί τού ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν κάποιες επιφυλάξεις, είχαν προχωρήσει, για κάποιες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί με τους τεχνικούς συμβούλους, χωρίς να έχουν συγκεκριμένα παραδοτέα.. Αυτοί ήταν οι λόγοι…».

Τι αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Η κατάθεση Μπρατάκου στην Εξεταστική μπήκε στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα να κάνει λόγο για κρίσιμες παραδοχές που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τη γνώση και τις επιλογές της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε σε δύο συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία των κ.κ. Σημανδράκου, Παπασταύρου και Βορίδη, κατά τις οποίες ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωσε για την έλλειψη συνεργασίας με τον υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη και για 9.309 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια πληρωμής. Οπως επιβεβαίωσε, είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό και για την πρόθεση παραίτησης του κ. Σημανδράκου, λόγω της «τοξικής σχέσης» του με τον κ. Αυγενάκη.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η παραδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του πρωθυπουργού περί άγνοιας, ιδίως σε σχέση με τον χαρακτηρισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «εγκληματικής οργάνωσης» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ θέτει υπό αμφισβήτηση και τη στήριξη της κυβέρνησης στους κ.κ. Αυγενάκη και Μπαμπασίδη.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ο κ. Μπρατάκος εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τα ζητήματα διαφάνειας του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια για πιθανή διαρροή πληροφοριών σχετικά με νόμιμες επισυνδέσεις.

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι η κατάθεση Μπρατάκη προσθέτει ακόμη ένα όνομα «στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα της χώρας».

