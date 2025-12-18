Αναβάλλεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Eνωσης, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης (18/12), ότι η πολυσυζητημένη εμπορική συμφωνία με τη Mercosur δεν πρόκειται να υπογραφεί, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, το Σάββατο, αλλά μετατίθεται για τον Ιανουάριο. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσαν στο Politico δύο ευρωπαίοι διπλωμάτες με γνώση των διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες, η φον ντερ Λάιεν μετέφερε στους ηγέτες ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αποδέχθηκε αίτημα της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για αναβολή της υπογραφής.

Στόχος της Μελόνι είναι να κερδίσει χρόνο ώστε να καθησυχάσει τους ιταλούς αγρότες ότι δεν θα πληγούν από τον ανταγωνισμό φθηνών εισαγωγών πουλερικών και βοείου κρέατος από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης της ιταλίδας πρωθυπουργού την τελευταία στιγμή ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό, που προέβλεπε την υπογραφή της συμφωνίας στις 20 Δεκεμβρίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Παρά την αναβολή, οι χώρες που στηρίζουν ενεργά τη συμφωνία, με προεξάρχουσα τη Γερμανία, εντείνουν τις πιέσεις ώστε να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις για τον επανακαθορισμό νέας ημερομηνίας υπογραφής.

«Η ημερομηνία θα οριστεί στα μέσα Ιανουαρίου, αν η υπογραφή δεν μετατεθεί τελικά για το 2026», ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ μιλώντας στο Politico.

Η ίδια η Μελόνι δήλωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε από τον βραζιλιάνο πρόεδρο περισσότερο χρόνο, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει πολιτικά τη συμφωνία στο εσωτερικό της χώρας της και να εξασφαλίσει ευρύτερη εσωτερική συναίνεση.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, αρκετές χώρες που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη διαδικασία.

Οι ανησυχίες εστιάζονται στο ενδεχόμενο ενίσχυσης της αντιπολίτευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στις θεσμικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν όταν η Παραγουάη, η οποία αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις τη συμφωνία, αναλάβει την προεδρία της Mercosur από τη Βραζιλία στο τέλος του έτους.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κινήθηκαν ταχύτατα και ενέκριναν συμπληρωματικό κείμενο στη συμφωνία. Το κείμενο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς δασμών, σε περίπτωση που οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών αγορών, καταλήγει το δημοσίευμα του Politico.

