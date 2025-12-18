Μεγκ Ο’Νιλ: Μία γυναίκα αναλαμβάνει τα ηνία της BP

Η BP διόρισε νέα διευθύνουσα σύμβουλο, καθιστώντας τη Μεγκ Ο’Νιλ την πρώτη γυναίκα που ηγείται μιας εκ των κορυφαίων πετρελαϊκών εταιρειών του κόσμου.

Ο ενεργειακός κολοσσός με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι ο νυν επικεφαλής του, Μάρεϊ Οκινκλος, θα αποχωρήσει λιγότερο από δύο χρόνια αφότου διαδέχθηκε τον Μπέρναρντ Λούνεϊ, ο οποίος κρίθηκε ότι είχε διαπράξει «σοβαρό παράπτωμα» επειδή δεν αποκάλυψε σχέσεις με συναδέλφους.

Υπό την Ο’Νιλ, η οποία σήμερα διευθύνει την αυστραλιανή εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Woodside Energy, η BP αναμένεται να συνεχίσει την πρόσφατη στρατηγική της, απομακρυνόμενη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επαναπροσανατολιζόμενη στον βασικό της τομέα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπως επισημαίνει σε άρθρο του το BBC.

Η Ο’Νιλ δήλωσε ότι ανυπομονεί να βοηθήσει την BP «να συμβάλει από την πλευρά της στην κάλυψη των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών». Ο αιφνιδιαστικός διορισμός της Ο’Νιλ έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά τον διορισμό νέου προέδρου της BP, του Αλμπερτ Μάνιφορντ.

Τον Φεβρουάριο, ο ενεργειακός όμιλος ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει στρατηγική έπειτα από πιέσεις ορισμένων επενδυτών, οι οποίοι εξέφραζαν απογοήτευση επειδή τα κέρδη και η τιμή της μετοχής της εταιρείας υστερούσαν σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Οι ανταγωνίστριες Shell και η νορβηγική Equinor έχουν επίσης περιορίσει τα σχέδιά τους για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, ενώ το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «drill baby drill» έχει ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν στα ορυκτά καύσιμα.

Ο ειδικός σε θέματα ενέργειας και πρώην στέλεχος της Shell, Ρόμπιν Μιλς, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC ότι «ο «αιφνιδιαστικός» διορισμός της Ο’Νιλ αποσκοπεί στην επανασυγκέντρωση της BP στις βασικές της δραστηριότητες στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ο νέος πρόεδρος… έχει αποφασίσει πραγματικά να βάλει τη δική του σφραγίδα στα πράγματα. Νομίζω ότι η ανακοίνωση που έγινε καθιστά πολύ σαφές ότι θεώρησε πως ο Μάρεϊ [Οκινκλος] έκανε μια αξιοπρεπή δουλειά, αλλά όχι αρκετή, και ότι χρειαζόταν κάτι περισσότερο, νέα ηγεσία, νέο αίμα».

Ποια είναι η Μεγκ Ο’Νι

Η Μεγκ Ο’Νιλ θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της BP και η πρώτη διευθύνουσα σύμβουλος που διορίζεται εκτός της εταιρείας.

Από τον Απρίλιο του 2026, θα αφήσει τα ηλιόλουστα παραθαλάσσια προάστια του Περθ στην Αυστραλία, όπου ζει σήμερα με τη σύζυγό της και την έφηβη κόρη τους, για να μετακομίσει στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται η έδρα της BP.

Η Ο’Νιλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες του να αποκαλύψει κανείς τη σεξουαλική του ταυτότητα σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, τονίζοντας όμως ότι η ορατότητα είναι σημαντική.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό για μένα, ως ανώτερη ομοφυλόφιλη γυναίκα στον κλάδο, να είμαι ορατή, ώστε οι νέοι queer άνθρωποι να μπορούν να κοιτάξουν και να πουν: “Κοίτα, υπάρχει κάποιος σαν εμένα. Θα πρέπει να αισθάνομαι άνετα να είμαι ο εαυτός μου στη δουλειά”», είχε δηλώσει το 2022 στην εφημερίδα West Australian.

Πέρασε 23 χρόνια σε τεχνικές, επιχειρησιακές και ηγετικές θέσεις στην ενεργειακή εταιρεία ExxonMobil με έδρα το Τέξας, όπου μετακινήθηκε ανά τον κόσμο με ρόλους στις σκανδιναβικές χώρες, τη Νοτιοανατολική Ασία, τις ΗΠΑ και την Αφρική, προτού ενταχθεί στη Woodside Energy.

Κατά τη θητεία της στην αυστραλιανή εταιρεία, η Ο’Νιλ φέρεται να αρνήθηκε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένους στόχους καθαρών μηδενικών εκπομπών, άσκησε πιέσεις κατά κανονιστικών ρυθμίσεων και ακύρωσε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρά το γεγονός ότι οι μέτοχοι είχαν ψηφίσει υπέρ πιο ενεργού ρόλου της Woodside στην ενεργειακή μετάβαση.

Αυτό έφερε την Ο’Νιλ στο στόχαστρο ακτιβιστών για την κλιματική αλλαγή, οι οποίοι το 2023 φέρονται να επιχείρησαν να βανδαλίσουν το παραθαλάσσιο σπίτι της και να κλέψουν τα πολυτελή της οχήματα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Ο’Νιλ δήλωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην αποκατάσταση της ηγετικής θέσης του ομίλου στην αγορά, καθώς και στην προώθηση της ασφάλειας και στην ενίσχυση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Η BP εξήρε τη θητεία της Ο’Νιλ ως διευθύνουσας συμβούλου της Woodside Energy, επισημαίνοντας την εξαγορά της BHP Petroleum International το 2022. Ανέφερε ότι υπό την ηγεσία της η εταιρεία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αυστραλίας.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BP, Κάρολ Χάουλ, θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου έως ότου η Ο’Νιλ, η οποία ηγείται της Woodside Energy από το 2021, αναλάβει επίσημα τα νέα της καθήκοντα την 1η Απριλίου.

