Συντριβή αεροσκάφους Cessna στη Βόρεια Καρολίνα – αναφορές για νεκρούς

Protagon Team Protagon Team 18 Δεκεμβρίου 2025, 19:50
Protagon Team Protagon Team 18 Δεκεμβρίου 2025, 19:50

Τραγωδία εκτυλίχθηκε  σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, όταν αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά τη διαδικασία προσγείωσης, προκαλώντας σκηνές σοκ και αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες αμέσως μετά τη συντριβή, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν από τον χώρο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος κατέπεσε γύρω στις 10:20 το πρωί της Πέμπτης, κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις, καθώς και οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να συνδράμουν σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Οι Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η συλλογή στοιχείων από το σημείο.

Το τζετ με νηολόγιο «N257BW» ανήκε στον πρώην οδηγό του NASCAR Γκρεγκ Μπίφλ.

