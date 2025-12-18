Συντριβή αεροσκάφους Cessna στη Βόρεια Καρολίνα – αναφορές για νεκρούς

Τραγωδία εκτυλίχθηκε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, όταν αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά τη διαδικασία προσγείωσης, προκαλώντας σκηνές σοκ και αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες αμέσως μετά τη συντριβή, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν από τον χώρο του ατυχήματος.

A Cessna 550 Citation II, N257BW, has crashed while landing at Statesville Regional Airport, North Carolina.

There were six occupants onboard, local media reports that five fatalities have been confirmed so far. According to flight tracking data the aircraft made a return to the… pic.twitter.com/NKy8DnUtuF — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 18, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος κατέπεσε γύρω στις 10:20 το πρωί της Πέμπτης, κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις, καθώς και οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να συνδράμουν σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις διάσωσης.

BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) December 18, 2025

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Οι Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η συλλογή στοιχείων από το σημείο.

Το τζετ με νηολόγιο «N257BW» ανήκε στον πρώην οδηγό του NASCAR Γκρεγκ Μπίφλ.

🚨🇺🇸 JUST IN: Details On North Carolina Plane Crash -> A Cessna C550 business jet, owned by NASCAR driver Greg Biffle, crashed and exploded at around 10:20 a.m. EST. -> The plane was attempting to land at Statesville Regional Airport in Iredell County, North Carolina, when it… pic.twitter.com/8KL96aoDCG — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) December 18, 2025

