«Το πλοίο δεν μου ανήκει» κατέθεσε ο «Ελληνας Εσκομπάρ»

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τέσσερις εκ των κατηγορουμένων που συνελήφθησαν για την υπόθεση της διακίνησης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο αλιευτικό σκάφος που εντόπισε το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από τη Γουιάνα στην Ευρώπη.

Παράλληλα ένας εκ των συλληφθέντων αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο αποκαλούμενος ως «Ελληνας Εσκομπάρ», αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι, πλέον, το πλοίο δεν του ανήκει, καθώς το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές», όπως υποστήριξε.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (14/12), συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό.

