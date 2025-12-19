Συμφωνία στην ΕΕ: 90 δισ. για την Ουκρανία, αλλά όχι από τα ρωσικά κεφάλαια

Με ολονύχτιο θρίλερ έμοιασε η συνεδρίαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης το βράδυ της Πέμπτης, για την Ουκρανία. Υστερα από 15 ώρες διαβουλεύσεων, δεν κατάφεραν να βρουν κοινή γραμμή πλεύσης για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια και κατέφυγαν στη λύση του δανείου.

Αποφάσισαν, όπως ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ωρες της Παρασκευής, να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για δύο χρόνια με δάνειο 90 δισ. ευρώ. «Αυτό θα καλύψει τις επείγουσες οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε συνέντευξη Τύπου νωρίς το πρωί στις Βρυξέλλες.

We have a deal. Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved. We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Το φιλόδοξο σχέδιο να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, κυρίως λόγω της σθεναρής αντίστασης του Βελγίου, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων. Αντ’ αυτού το δάνειο θα υποστηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Αλλά και η ιδέα του δανεισμού από την ΕΕ φαινόταν αρχικά ανεφάρμοστη, καθώς απαιτεί ομοφωνία και ο φιλικός προς τη Ρωσία πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, είχε αντιταχθεί σε αυτήν. Ωστόσο, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία συμφώνησαν να προχωρήσει το σχέδιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει οικονομικές επιπτώσεις για αυτές.

Το διακύβευμα για την εξεύρεση χρημάτων για το Κίεβο ήταν υψηλό, διότι χωρίς την οικονομική βοήθεια της ΕΕ, η Ουκρανία θα εξαντλούσε τα χρήματά της το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους και πιθανότατα θα έχανε τον πόλεμο από τη Ρωσία, κάτι που η ΕΕ φοβάται ότι θα έφερνε πιο κοντά την απειλή της ρωσικής επιθετικότητας εναντίον του μπλοκ.

Οι ηγέτες της ΕΕ δήλωσαν ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συνολικού ύψους 210 δισ. ευρώ, θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο μόνο αφού η Ρωσία καταβάλει τις αποζημιώσεις. Και το καθιστούμε πολύ σαφές: Εάν η Ρωσία δεν καταβάλει τις αποζημιώσεις, θα χρησιμοποιήσουμε -σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές δίκαιο- τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωμή του δανείου», δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς.

Φον ντερ Λάιεν: Η συμφωνία ανταποκρίνεται στις «πιεστικές χρηματοδοτικές ανάγκες

Ικανοποίηση, διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνία η οποία ανταποκρίνεται στις «πιεστικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια», εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτό θα γίνει μέσω «ενισχυμένης συνεργασίας που υποστηρίζεται από το περιθώριο του προϋπολογισμού της ΕΕ και βάσει ομόφωνης συμφωνίας για την τροποποίηση του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», εξήγησε η ίδια.

Κόστα: «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας όσο χρειαστεί»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωμή του δανείου, ενώ ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες για τη δημιουργία δανείου επανορθώσεων που θα βασίζεται στα δεσμευμένα κεφάλαια.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο 27 συμφώνησαν και στην παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Όπως υπογράμμισε ο Αντόνιο Κόστα, «στόχος μας δεν είναι να παρατείνουμε τον πόλεμο», τονίζοντας ότι οι σημερινές αποφάσεις αποσκοπούν στην επίτευξη «μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία».

Ικανοποίηση της Μόσχας

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι «ο νόμος και η σωφροσύνη» κέρδισαν, αφού οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποφάσισαν να μην χρησιμοποιήσουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

«Μείζον ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα – φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση ρωσικών αποθεμάτων για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X αναφερόμενος στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

