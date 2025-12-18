Λαζαρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Να περιμένετε ομαδικές μηνύσεις

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και ακραίας έντασης ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση για το 2025 της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, με τη διαδικασία να εκτροχιάζεται και να μετατρέπεται σε σκηνικό χάους.

Κεντρικό πρόσωπο της σύγκρουσης για άλλη μια φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με συνεχείς παρεμβάσεις και υψηλούς τόνους δεν επέτρεψε την ομαλή εξέλιξη της συνεδρίασης ούτε την τοποθέτηση των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν η παρέμβαση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των μαρτύρων. Ο βουλευτής της πλειοψηφίας επιχείρησε να καταγγείλει δημόσια αναφορά που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σύμφωνα με την οποία είχε υποστηρίξει ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Η επίμαχη αναφορά, όπως σημειώθηκε, έχει καταγραφεί στα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης, όπως και η μεταγενέστερη «διόρθωση» της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν αναφερόταν στον σημερινό υπουργό Υγείας, αλλά στον Νίκο Γεωργιάδη. Παρά τη διευκρίνιση, η υπόθεση προκάλεσε πολιτικό σεισμό και σφοδρές αντιδράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε την αποστολή εξώδικων ενεργειών, με τον κ. Λαζαρίδη να επιχειρεί να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις επικείμενες νομικές κινήσεις. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή, καθώς οι συνεχείς διακοπές και οι παρεμβάσεις της κ. Κωνσταντοπούλου εμπόδισαν κάθε οργανωμένη συζήτηση, οδηγώντας τη συνεδρίαση σε πλήρη απορρύθμιση.

Η εικόνα που αποτυπώθηκε στο τέλος της διαδικασίας ήταν εκείνη μιας εξεταστικής επιτροπής που έκλεισε το 2025 μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης, με βαριές καταγγελίες, νομικές προεκτάσεις και θεσμικές εντάσεις να σκιάζουν τον κοινοβουλευτικό διάλογο.

Ακολουθεί ενδεικτικός του κλίματος διάλογος:

Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη έχετε το λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένη και επίορκη.

Λαζαρίδης: Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης.

Λαζαρίδης: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοούσα Άδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης

Συρεγγέλα: Περιμένετε να ολοκληρώσει…

Κωνσταντοπούλου: Όχι, όταν με συκοφαντούν.

Λαζαρίδης: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε.

Λαζαρίδης: Μα αφήστε με επιτέλους.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Μα δεν γίνεται

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντ…

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα

Λαζαρίδης: …

Κωνσταντοπούλου: Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του Πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε την γελοία διαδικασία

Λαζαρίδης: Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου όπως καταγράφεται στα πρακτικά “ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά”.

Συρεγγέλα: Ακούστε.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Συρεγγέλα: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους.

Κωνσταντοπούλου: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση

Λαζαρίδης: …

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.

Λαζαρίδης: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος Παναθηναϊκού;

Κωνσταντοπούλου: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός. Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης.

Νωρίτερα, είχε σημειωθεί ένα ακόμα έντονο επεισόδιο , όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από το προεδρείο να ενημερωθεί εάν έχει προγραμματιστεί κλήση προς τον Γ. Ξυλούρη προκειμένου να υπογράψει τα πρακτικά της κατάθεσής του.

Από την πλευρά του προεδρείου, η κυρία Συρεγγέλα είπε ότι η πρόσκληση έχει γίνει, ωστόσο δεν έχει οριστεί ημερομηνία προσέλευσης καθώς ο μάρτυρας λείπει εκτός Αθήνας.

Η απάντηση δεν ικανοποίησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία υποστήριξε πως «εν κρυπτώ και αν αγνοία μου θέλετε να τον φέρετε στην Βουλή. Αυτόν που απείλησε την ζωή μου».

