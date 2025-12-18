Ανατροπή: Στο YouTube και χωρίς χρέωση τα Οσκαρ από το 2029

Τα βραβεία Οσκαρ θα εγκαταλείψουν την τηλεοπτική στέγη του ABC και θα ξεκινήσουν να μεταδίδονται στο YouTube από το 2029, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας παράδοσης επτά δεκαετιών, κατά τη διάρκεια της οποίας τα κινηματογραφικά βραβεία μεταδίδονταν από ελεύθερα επίγεια κανάλια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το κανάλι ABC, το οποίο μεταδίδει τα βραβεία Οσκαρ από το 1976, θα διατηρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της απονομής μέχρι το 2028. Το YouTube, η μεγαλύτερη και παλαιότερη πλατφόρμα δημοσίευσης βίντεο χρηστών, ήδη συμμετέχει στην κάλυψη σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και απόκτησε τα διεθνή δικαιώματα μετάδοσης των Οσκαρ έως το 2033.

Μέχρι στιγμής η πλατφόρμα δεν έχει ανακοινώσει αν θα συνεργαστεί με κάποιο επίγειο παναμερικανικό κανάλι για τη μετάδοση, αλλά τόσο η τελετή απονομής των βραβείων όσο και η κάλυψη των σταρ στο κόκκινο χαλί, που θα προηγηθεί, θα διατεθούν στο κοινό δωρεάν στο YouTube.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κράμερ και η πρόεδρός της Λινέτ Χάουελ Τέιλορ δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει ένα μεγαλύτερο, διεθνές κοινό να παρακολουθήσει τη μετάδοση των Οσκαρ, της οποίας η τηλεθέαση γνωρίζει σταθερή πτώση από τότε που οι πλατφόρμες ροής έγιναν δημοφιλείς, στα μέσα της δεκαετίας του 2010.

«Αυτή η συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεράστια εμβέλεια του YouTube και θα εμπλουτίσει τα Οσκαρ και άλλα προγράμματα της Ακαδημίας με καινοτόμες ευκαιρίες για συμμετοχή, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά μας», σημείωσαν από κοινού οι Κράμερ και Τέιλορ. «Θα γιορτάσουμε τον κινηματογράφο, θα εμπνεύσουμε νέες γενιές κινηματογραφιστών και θα παράσχουμε πρόσβαση στην κινηματογραφική μας ιστορία, σε μια πρωτοφανή παγκόσμια κλίμακα», συμπλήρωσαν.

Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν, πρόσθεσε: «Τα Οσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς θεσμούς μας, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνία. Η συνεργασία μας με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτόν τον εορτασμό της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές από όλον τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας, καθώς και λάτρεις του σινεμά – διατηρώντας παράλληλα την ιστορική κληρονομιά των βραβείων».

Τα βραβεία Οσκαρ, που θεσπίστηκαν το 1929, μεταδόθηκαν για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1953 από το NBC, με τηλεθέαση περίπου 34 εκατομμυρίων. Εκείνη η τελετή απονομής προσέλκυσε το μεγαλύτερο κοινό στη μέχρι τότε μικρή ιστορία της τηλεόρασης, σύμφωνα με την Ακαδημία. Το περιοδικό Hollywood Reporter έγραφε τότε για «γάμο του κινηματογράφου με την τηλεόραση, του οποίου, όμως, ο μήνας του μέλιτος ουδείς γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει».

Η τελετή απέκτησε με την πάροδο του χρόνου τόσο υψηλή τηλεθέαση ώστε τα πανεθνικά τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ να πλειοδοτούν για τα δικαιώματά της – τα οποία εναλλάσσονταν μεταξύ NBC και ABC μέχρι το 1976, όταν το δεύτερο έγινε το σταθερό τηλεοπτικό «σπίτι» της. Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990 περίπου 40 εκατομμύρια νοικοκυριά παρακολουθούσαν τη μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ.

Η απονομή με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση πραγματοποιήθηκε το 1998, όταν ο «Τιτανικός» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας και 10 ακόμη χρυσά αγαλματάκια, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που κατείχε το «Μπεν Χουρ» ως η ταινία με τα περισσότερα Οσκαρ. Εκτοτε μόνο ο «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» έχει πετύχει το ίδιο.

Η συμφωνία της Ακαδημίας με το YouTube σηματοδοτεί μια ακόμη κίνηση προς την ενοποίηση ενός κάποτε ποικιλόμορφου τομέα παραδοσιακών εταιρειών μέσων ενημέρωσης με τις νεοσύστατες πλατφόρμες ροής. Το YouTube, που ανήκει στον τεχνολογικό κολοσσό Alphabet (ιδιοκτήτη της Google), εξασφάλισε τα δικαιώματα των Οσκαρ σε έναν «πόλεμο» προσφορών στον οποίο φέρονται να συμμετείχαν το ABC, το NBC και, σε κάποιο σημείο, το Netflix.

Το τελευταίο σόκαρε αυτόν τον μήνα τη βιομηχανία του θεάματος ανακοινώνοντας συμφωνία αξίας σχεδόν 83 δισ. δολαρίων (70,7 δισ. ευρώ) για την εξαγορά μετοχών και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Warner Bros. Ο όμιλος Paramount Skydance ξεκίνησε μια απόπειρα εχθρικής εξαγοράς της Warner λίγες ημέρες αργότερα, ξεκινώντας έναν οικονομικό πόλεμο που θα μπορούσε να διαμορφώσει σημαντικά το μέλλον της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

«Κυκλοφορεί ένα μακροχρόνιο αστείο για όλες αυτές τις πλατφόρμες ροής, ότι “επανεφεύρουν σταδιακά την έννοια της καλωδιακής τηλεόρασης”, αλλά φαίνεται, σοβαρά πια, ότι έχουν αρχίσει να επανεφευρίσκουν σιγά-σιγά την υφή της τηλεόρασης γενικότερα, ή τουλάχιστον να προσπαθούν πολύ να το πετύχουν», λέει στην Washington Post ο Ρίτσαρντ Λόσον, κριτικός κινηματογράφου με μακρά εμπειρία στο περιοδικό Vanity Fair.

Τα ποσοστά τηλεθέασης των Οσκαρ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών το 2021, όταν η τελετή τους πραγματοποιήθηκε στον αχανή Σιδηροδρομικό Σταθμό του Λος Αντζελες, αντί για τη συνήθη έδρα τους, στο Dolby Theatre. Η προβολή της απονομής είχε κατά μέσο όρο 9,85 εκατ. τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της τρίωρης τηλεοπτικής της μετάδοσης – μια συγκλονιστική πτώση κατά 58% σε σχέση με την τηλεθέαση του προηγούμενου έτους.

Τα νούμερα τηλεθέασης έχουν αυξηθεί από τότε, έστω και ελαφρώς. Η τελετή του περασμένου Μαρτίου, η οποία ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε ζωντανά και στην αμερικανική συνδρομητική πλατφόρμα ροής Hulu, προσέλκυσε περίπου 19,7 εκατ. τηλεθεατές.

Την τελευταία δεκαετία, η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών έχει εφαρμόσει δραστικές δομικές αλλαγές, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσει με ένα μεταβαλλόμενο, συρρικνούμενο και ολοένα και πιο δύσπιστο κοινό. Το 2018 ανακοίνωσε το σχέδιο προσθήκης μιας νέας κατηγορίας που θα αναγνώριζε τα επιτεύγματα των εμπορικών ταινιών του Χόλιγουντ – μια ιδέα που εγκαταλείφθηκε μόλις έναν μήνα αργότερα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς παρουσιαστές το 2019 και το 2020, αρχικά ως απάντηση στις αρνητικές αντιδράσεις για αναρτήσεις του παρουσιαστή Κέβιν Χαρτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θεωρήθηκε ότι περιείχαν ομοφοβικές αιχμές.

Το 2022 η Ακαδημία ανακοίνωσε ότι οκτώ από τις 23 κατηγορίες της, μεταξύ των οποίων και εκείνες για μοντάζ ήχου, σχεδιασμό παραγωγής και πρωτότυπη μουσική επένδυση, θα απονέμονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης – κάτι που πολλοί κριτικοί επέκριναν ως «ανοησία» και ως απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατηθεί η προσοχή των τηλεθεατών. Η απόφαση ανετράπη την επόμενη χρονιά.

Φέτος η Ακαδημία απάντησε στην κριτική ότι τα μέλη της ψηφίζουν άδικα για ταινίες, με βάση τη φήμη και την επιτυχία τους σε άλλες απονομές βραβείων, αντί για την αξία τους, κοινοποιώντας έναν νέο κανόνα που απαιτεί από τους ψηφοφόρους να παρακολουθούν όλες τις ταινίες κάθε κατηγορίας προτού ρίξουν την ψήφο τους.

«Τα Οσκαρ δυσκολεύονται να παραμείνουν επίκαιρα, και η συνεργασία τους με το YouTube είναι ένας τρόπος να το πετύχουν», λέει ο Λόσον στην Washington Post. «Μπορεί να χρειαστούν λιγότερες απόπειρες αλλαγών στην τελετή από εκείνες που επιχείρησε το ABC χωρίς επιτυχία», προσθέτει, συμπληρώνοντας ότι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκείνες που λειτούργησαν κινούνταν προς μια μορφή επιστροφής στις παραδόσεις της τελετής απονομής.

Ουδείς γνωρίζει τι μορφή θα έχει η τελετή μετά το 2028. Η τηλεοπτική μετάβαση στο YouTube θα μπορούσε να αλλάξει την παλιά δομή της, η οποία βασίζεται στα διαφημιστικά διαλείμματα που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αφήνουν για λίγα λεπτά τις θέσεις τους, και να διατηρείται η ομαλή ροή της μετάδοσης στο παρασκήνιο.

Δεν είναι, επίσης, σαφές πώς θα χειριστεί το YouTube τα καθήκοντα της παρουσίασης, τα οποία, υπό το ABC, συχνά αναλαμβάνουν μεγάλες προσωπικότητες του δικτύου. Η πλατφόρμα ροής θα έχει παράλληλα την ελευθερία να τροποποιήσει και τη διάρκεια της παραδοσιακά τρίωρης εκπομπής – μια διάρκεια κουραστική, που συχνά κατηγορείται για την πτώση των ποσοστών τηλεθέασης.

Οι υποψηφιότητες για τα 98α Βραβεία Οσκαρ, στην παρουσίαση των οποίων επιστρέφει ο κωμικός Κόναν Ο’Μπράιαν, θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου. Την Τρίτη 16/12 η Ακαδημία ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες για 12 κατηγορίες, όπου οι ταινίες «Αμαρτωλοί» και «Wicked: Μέρος Δεύτερο» έλαβαν οκτώ εν δυνάμει υποψηφιότητες η καθεμία.

