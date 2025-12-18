Συνάντηση Γεραπετρίτη με βρετανίδα ΥΠΕΞ – Στο τραπέζι τα Γλυπτά και η διεθνής ασφάλεια

Το θέμα της ενίσχυσης του οπλοστασίου χωρών που απειλούν συμμάχους στο ΝΑΤΟ, καθώς και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ήταν τα δυο κύρια ζητήματα που έθιξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντηση του με τη βρετανίδα ομόλογο του Ιβέτ Κούπερ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε ως κεντρικό ζήτημα την ανάγκη οι αμυντικές συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες να μην στρέφονται σε βάρος συμμάχων του ΝΑΤΟ. «Στο πλαίσιο της συμμαχικής μας σχέσης, θεωρούμε αναγκαίο όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών», ανέφερε ειδικότερα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη συνάντηση τέθηκαν και θέματα που αφορούν τον τουρισμό και τον πολιτισμό, επαναφέροντας το διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικού χαρακτήρα παγκόσμιο αίτημα που απηχεί την οικουμενικότητα του μνημείου. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο μείζον αυτό ζήτημα», σημείωσε χαρακτηρικά ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ακόμη ότι η επίσκεψη της Ιβέτ Κούπερ είναι η πρώτη επίσκεψη βρετανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα μετά από οκτώ χρόνια, υπογραμμίζοντας τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και τις ισχυρές οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, της ναυτιλιακής κοινότητας και των βρετανών πολιτών που επισκέπτονται σταθερά την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς τους «ισχυρό συνδετικό κρίκο» μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις «τεράστιες προκλήσεις ασφαλείας», τη δικαιότερη κατανομή των αμυντικών βαρών, καθώς και η εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης–Ηνωμένου Βασιλείου. Συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη Γάζα, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και την εγκαθίδρυση βιώσιμης ειρήνης, με πλήρη διασφάλιση της κυριαρχίας της χώρας και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Για τη Γάζα, σημείωσε ότι υπήρξε συμφωνία στην ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και παροχής μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει ενεργό ρόλο τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και στην ανοικοδόμηση της περιοχής, ενώ στηρίζει τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής ως προϋπόθεση για τη λύση των δύο κρατών.

Για το Κυπριακό, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της υφιστάμενης διπλωματικής κινητικότητας και ενίσχυσης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενόψει και της τρίτης άτυπης διευρυμένης συνάντησης, εκφράζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της προσωπικής του απεσταλμένης για μια συνολική και δίκαιη λύση, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μετανάστευση. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι συμφωνήθηκε η έναρξη δομημένου διμερούς διαλόγου για τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης του φαινομένου.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια «αυστηρή αλλά δίκαιη» μεταναστευτική πολιτική, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη ευρύτερης διακρατικής συνεργασίας, τόσο για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων όσο και για τη διαχείριση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών, στη βάση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Από την πλευρά της, η Ιβέτ Κούπερ μίλησε για τις βαθιές ιστορικές σχέσεις και τους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή της ένδειξη της εκτίμησης του Λονδίνου για τη συνεργασία με την Αθήνα.

Τόνισε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινά συμφέροντα σε τομείς όπως το Μεταναστευτικό και η Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας την ισχυρή στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης προς τον ουκρανικό λαό «έναντι της ρωσικής επιθετικότητας».

Η βρετανίδα υπουργός ανέφερε ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης, κατηγορώντας τον πρόεδρο Πούτιν ότι επιδιώκει την κλιμάκωση του πολέμου, ενώ σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να διαθέσει έσοδα από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Τέλος, για το Μεταναστευτικό, υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των εγκληματικών δικτύων που τη συνοδεύουν, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στη μείωση των παράτυπων εισόδων και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία με τη χώρα μας ιδιαίτερα σημαντική.

