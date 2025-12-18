Αλβανία: Χάος και σοβαρά επεισόδια μέσα στη Βουλή

Εικόνες χάους εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη μέσα στο κοινοβούλιο της Αλβανίας αφού βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, μετά από εβδομάδες εντάσεων γύρω από καταγγελίες εις βάρος της αντιπροέδρου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων για διαφθορά.

Οι βουλευτές άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο και κατέλαβαν θέσεις που προορίζονταν για υπουργούς της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια να διακόψουν τη συνεδρίαση, προτού επέμβει η αστυνομία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει κοινοβούλιο με αυτούς που κλέβουν και μετά τρέχουν να κρυφτούν», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύσει», πρόσθεσε.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απαίτησαν να δουν επίσημες κατηγορίες εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου.

Dimne bombe i sukobi u albanskom parlamentuhttps://t.co/5hBw597B40 Video: Kuvendi i Shqipërisë

Montaža: Nihad Ibrahimkadić pic.twitter.com/hRmpyDlHa7 — Anadolu BHSC (@aa_balkans) December 18, 2025



Η Ειδική Εισαγγελία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη σύλληψη της Μπαλούκου. Το κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος αύριο, Παρασκευή.

Η Μπαλούκου, η οποία έχει διατελέσει επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και είναι η στενότερη σύμμαχος του Ράμα στο υπουργικό συμβούλιο, φέρεται να συμμετείχε σε πρακτικές που αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών υπεύθυνων για μεγάλα έργα, όπως η σήραγγα και ο περιφερειακός των Τιράνων.

Απαντώντας τον περασμένο μήνα στο κοινοβούλιο για τις κατηγορίες, έκανε λόγο για «λασπολογία, μισές αλήθειες και ψέματα», ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News