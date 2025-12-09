Νέα επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη: Μία ήπειρος σε αποσύνθεση με αδύναμους ηγέτες

Λάβρος εναντίον της Ευρώπης για μία ακόμη φορά ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο POLITICO, στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας δεν κάνει κάτι άλλο από το να βρίζει τη Γηραιά Ηπειρο και τους ηγέτες της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ η Ευρώπη είναι μία «καταρρέουσα ομάδα εθνών υπό την ηγεσία αδύναμων ανθρώπων». Οι αιτίες της επίθεσης γνωστές: οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν κατορθώσει να ελέγξουν τη μετανάστευση αλλά και να τερματίσουν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Βέβαια, όπως επισημαίνει και το ίδιο το POLITICO, οι παραπάνω χαρακτηρισμοί δεν αφορούν ευρωπαίους ηγέτες που μοιράζονται την ίδια κοσμοθεωρία με τον Τραμπ.

Η ολομέτωπη επίθεση κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας συνιστά την πιο οξεία μέχρι σήμερα καταγγελία Τραμπ εναντίον δυτικών δημοκρατιών, ενώ θέτει τις βάσεις για μία πιθανή ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, των οποίων οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ή μάλλον ορθότερα με την κυβέρνηση Τραμπ δεν βρίσκονται στην καλύτερη περίοδό τους.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικώς ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, με ευρωπαίους ηγέτες να εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνέντευξή του ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να παράσχει κάποια διαβεβαίωση προς τους Ευρωπαίους και δήλωσε πως η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους. Δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει η τρέχουσα ομάδα. Μου αρέσουν πολύ. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους, ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις», έσπευσε να προσθέσει ο αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους.

Δεν παρέλειψε να συνεχίσει την πολιτική παρεμβάσεων στα εσωτερικά της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι έχει στηρίξει συγκεκριμένους πολιτικούς στο παρελθόν και θα συνεχίσει να το πράττει. «Εχω υποστηρίξει ανθρώπους που πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν. Εχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν», είπε, αναφερόμενος στον ακροδεξιό Ούγγρο πρωθυπουργό, τον οποίο ο Τραμπ δήλωσε ότι θαυμάζει για τις πολιτικές του στον έλεγχο των συνόρων.

Νέα απαίτηση για εκλογές στην Ουκρανία

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει.

«Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος: «Μιλάνε, αλλά δεν παράγουν αποτελέσματα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα».

Σε μια νέα πρόκληση προς τον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές.

«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του αρέσει ο Ζελένσκι. Πραγματικά, μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ… Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους… Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ενας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο», φρόντισε να συμπληρώσει.

Λατινική Αμερική και δασμοί

Παρ’ όλο που δήλωσε ότι επιδιώκει μια ειρηνευτική ατζέντα, ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω τις στρατιωτικές ενέργειες που έχει αναλάβει η κυβέρνησή του στη Λατινική Αμερική εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Στη συνέντευξη, αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ανατρέψει τον Νικόλας Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό» είπε ο Τραμπ σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για τη στρατιωτική στρατηγική».

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ υποστήριξε ότι θα μπορούσε να κάνει πρόσθετες αλλαγές στην δασμολογική πολιτική για να βοηθήσει στη μείωση των τιμών ορισμένων αγαθών, όπως έχει ήδη κάνει, αλλά επέμεινε συνολικά ότι η τάση του κόστους ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

