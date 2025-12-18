Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 27% η Νέα Δημοκρατία – Στο 14,1% το ΠΑΣΟΚ

Διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά σε σύγκριση με τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη 17/12 έχει και αυτή της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει σταθερά το προβάδισμα και μεγάλη απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 27%, έχοντας όμως υποχωρήσει σε σύγκριση με το 29,3% που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου. Ελαφρά άνοδος για το ΠΑΣΟΚ στο 14,1% από 13,5%, ενώ στην τρίτη θέση με σημαντική ενίσχυση εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 12,5% (από 9,8%), ακολουθεί η Ελληνική Λύση στο 11,6% (από 10%), με το ΚΚΕ να έχει 8,4% (από 7,5%) και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5% (από 6,1%). Εντός Βουλής η Φωνή Λογικής με ποσοστό 4μ8% (από 4,4%) και το ΜέΡΑ 25 με 3,6% (από 3,7%).

Χαμηλότερα τα ποσοστά για όλα τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου, με τη ΝΔ σταθερά να προηγείται. Πιο αναλυτικά, βάσει αυτής της μέτρησης τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ: 21%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

Ελληνική Λύση: 9%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,8%

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει 26% στην κατάταξη της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση με 8%. Την τρίτη θέση μοιράζονται ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%.

