Ουγγαρία: Αγγίζει τον Ορμπαν το σκάνδαλο κακοποιήσεων;

«Στη Βουδαπέστη όλοι μιλούν μόνο για το θέμα αυτό» έγραψε η Corriere della Sera στις 18 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ημέρα που η Ουγγαρία πρόβαλε ως μία από τις κορυφαίες «παραφωνίες» εντός ΕΕ όσον αφορά την πρόταση εκμετάλλευσης των περιβόητων παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων. Η Corriere δεν εννοούσε ότι οι Ούγγροι ασχολούνται με αυτή τη φαεινή ιδέα τής Κομισιόν και με τις συνέπειές της, αλλά με ένα ντόπιο σκάνδαλο που ξέσπασε σε αναμορφωτήρια ανηλίκων και ακουμπά τον «ακροδεξιό και λαϊκιστή» πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν.

Το σκάνδαλο γύρω από αυτές τις κακοποιήσεις στα κρατικά ιδρύματα αναμένεται να προκαλέσει πολιτικό πρόβλημα στον Ορμπαν, ανέφερε το ιταλικό ρεπορτάζ (Αλεσάντρα Μούλια), «ο οποίος ήδη υστερεί στα γκάλοπ ενόψει των εκλογών του Απριλίου». Υστερα από χρόνια αυταρχικής διακυβέρνησης και διαφθοράς, συνέχισε το δημοσίευμα, υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, η οποία επιδεινώνεται τώρα με την «υπόθεση Szolo», η οποία κυρίως αφορά το ομώνυμο σωφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων όπου σημειώθηκαν τα περιστατικά βίας.

«Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ως εγκεκριμένη από την κυβέρνηση την κακοποίηση. Ενώ ο Ορμπαν προωθεί νόμους κατά της ελευθερίας με το πρόσχημα της προστασίας των παιδιών από την ‘‘προπαγάνδα των γκέι’’, πολλοί αρχίζουν να υποψιάζονται ότι η μόνη ‘‘οικογένεια’’ που όντως προστατεύεται από την κυβέρνηση είναι ο στενός κύκλος του πρωθυπουργού.

»Το περασμένο Σάββατο 50.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους και συγκεντρώθηκαν μπροστά από το γραφείο του Ορμπαν, στο Κάστρο της Βούδας, ύστερα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει τον διευθυντή του αναμορφωτηρίου να χτυπάει το κεφάλι ενός αγοριού πάνω σε ένα γραφείο και κατόπιν άλλους από το προσωπικό του ιδρύματος να κλοτσούν το πεσμένο στο πάτωμα παιδί. Αυτά τα στοιχεία τα ανέμεναν πολλοί με αγωνία. Τη διαδήλωση οργάνωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πίτερ Μαγιάρ».

Η Corriere παρέθεσε το ιστορικό της υπόθεσης, που έχει αναχθεί σε μείζον πολιτικό θέμα. «Το όλο στόρι μαθεύτηκε τον περασμένο Μάιο, όταν ο τότε διευθυντής του αναμορφωτηρίου και η σύντροφός του συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι εξώθησαν παιδιά στην πορνεία. Αλλά τη σύλληψη δεν ακολούθησε δίκη, επειδή οι συλληφθέντες είναι οπαδοί του Ορμπαν και βρήκαν προστασία από κυβερνητικούς κύκλους, υποστηρίζουν οι επικριτές της κυβέρνησης.

»Προσπαθώντας να καταστείλει την κριτική, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η έρευνα ‘‘δεν αφορά ανηλίκους’’, όμως το βίντεο που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα φαίνεται να αποδεικνύει το αντίθετο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τώρα η αντιπολίτευση τους κατηγορεί ότι είπαν ψέματα. Το βίντεο δείχνει τον άλλοτε αναπληρωτή διευθυντή και νυν επικεφαλής του αναμορφωτηρίου να χτυπάει έναν έφηβο.

»Και αυτός έχει πλέον συλληφθεί, όμως δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο ο ακτιβιστής της αντιπολίτευσης που κοινοποίησε το βίντεο στα social media λέει ότι είναι εικόνες από κάμερες παρακολούθησης, παλιές μεν, αλλά γνωστές στην αστυνομία εδώ και μήνες. Υστερα από αυτά η κυβέρνηση έθεσε όλα τα κρατικά κέντρα κράτησης ανηλίκων υπό αστυνομική εποπτεία, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την απόκτηση μαρτυρίας από τα παιδιά που ζουν εκεί.

»Ο νέος προσωρινός διευθυντής παραιτήθηκε επίσης, γιατί είναι και αυτός ύποπτος για σωματική βία κατά ανηλίκων, εξήγησε στην Corriere ο Στέφανο Μοτόνι, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη για την προώθηση βιβλίου του για την Ουγγαρία».

Ο Μποτόνι είπε στη Μούλια ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του ξυλοδαρμού του εφήβου «είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» και «συνυφασμένη με το σκάνδαλο της παραίτησης της προέδρου της χώρας, Κατλίν Νόβακ, τον Φεβρουάριο του 2024». Η Νόβακ, που υπήρξε και υπουργός Παραδοσιακής Οικογένειας, σημειωτέον, παραιτήθηκε από την προεδρία επειδή έδωσε χάρη σε γυναίκα στέλεχος αναμορφωτηρίου, καταδικασμένη για συγκάλυψη κακοποίησης παιδιών.

«Λέγεται ότι λειτουργεί μεγάλο δίκτυο παιδοφιλίας στη Βουδαπέστη και υπάρχουν φόβοι για πολιτικές επιπτώσεις στα υψηλότερα επίπεδα» σημείωσε ο Μποτόνι. Η Μούλια έκλεισε το ρεπορτάζ της ως εξής: «Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο και γνωστό από μια επίσημη έκθεση του 2021, η οποία παρέμενε μέχρι τώρα εμπιστευτική. Η έκθεση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 1/5 των ανηλίκων που ζουν σε ουγγρικά κρατικά ιδρύματα έχουν πέσει θύματα κακοποίησης, ακόμη και σεξουαλικής».

