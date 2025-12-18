Πέθανε η Κική Μορφωνιού, κορυφαία μεσόφωνος της Λυρικής

Εφυγε από τη ζωή, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κική Μορφωνιού, αφήνοντας μια σπουδαία κληρονομιά στην ερμηνεία της λυρικής τέχνης.

Η Κική Μορφωνιού διέγραψε μία μοναδική σταδιοδρομία, διάρκειας τριών δεκαετιών στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου ερμήνευσε όλο το ρεπερτόριο της μεσοφώνου αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα σε περισσότερες από σαράντα όπερες.

Μεταξύ άλλων, με χρυσά γράμματα στην ιστορία της όπερας στην Ελλάδα καταγράφηκαν οι εμφανίσεις της μαζί με τη Μαρία Κάλλας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 1960 και 1961.

Η θρυλική μεσόφωνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Σπούδασε πιάνο με τη Φώφη Βαφειάδου και τραγούδι με την Ειρήνη Σκέπερς στο Εθνικό Ωδείο, απ’ όπου αποφοίτησε το 1956 με πρώτο βραβείο και αριστείο εξαιρετικής επίδοσης. Συνέχισε τριετείς σπουδές με κρατική υποτροφία στο Μιλάνο δίπλα στους αρχιμουσικούς Αντόνιο Τονίνι και Αντόνιο Ναρντούκι.

Το 1958 προσλήφθηκε ως χορωδός στην ΕΛΣ και αμέσως υπέγραψε συμβόλαιο μονωδού ως μόνιμο στέλεχος. Μεταξύ 1958 και 1987 τραγούδησε βασικούς ρόλους μεσοφώνου σε σαράντα όπερες, σε 93 παραγωγές ή αναβιώσεις παραγωγών όπως: «Φάουστ», «Κάρμεν», «Το δαχτυλίδι της μάνας», «Ο κουρέας της Σεβίλλης», «Ο τροβαδούρος», «Τζοκόντα» κ.ά.

Συμμετείχε στις πρώτες παρουσιάσεις από την ΕΛΣ των έργων: Διάλογοι Καρμηλιτισσών, Ναμπούκκο, Κασσιανή, Υπόθεση Χοβάντσκι, Μήδεια, Ο πύργος του Κυανοπώγωνα,Φάλσταφ, Διδώ και Αινείας, Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ, Η στέψη της Ποππαίας, Ο Ιούλιος Καίσαρας στην Αίγυπτο, Δον Κιχώτης, Κώστας Καρυωτάκης, μεταξύ άλλων.

Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου δίπλα στη Μαρία Κάλλας, ως Ανταλτζίζα στη Νόρμα (1960) και Νέρις στη Μήδεια (1961). Εμφανίστηκε στα φεστιβάλ Μουσικός Ιούλιος του Τράπανι της Σικελίας, Σπολέτο, Αθηνών, Κέρκυρας, Ηρακλείου και στα Δημήτρια Θεσσαλονίκης. Συνέπραξε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τις ορχήστρες της ραδιοφωνίας των Βρυξελλών και της Κολωνίας. Από το 1974 δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τη δεκαετία του ’90. Επιπλέον, είχε ηχογραφήσει έργα Ελλήνων συνθετών (Καλομοίρη, Θεοδωράκη, Χατζηαποστόλου).

Η Εθνική Λυρική Σκηνή τίμησε την Κική Μορφωνιού το 2023, κατά την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Στην πρεμιέρα της «Μήδειας» του Κερουμπίνι, στις 25 Απριλίου 2023, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης της απένειμε τιμητική πλακέτα για «τη σπουδαία συνεισφορά της στη λυρική τέχνη, τις αξεπέραστες ερμηνείες της, αλλά και για το ήθος, την αγάπη και την αφοσίωσή της στην Εθνική Λυρική Σκηνή».

Η τελευταία εμφάνισή της ήταν στο ντοκιμαντέρ της ΕΛΣ για τη Μαρία Κάλλας (2023), όπου αναφέρθηκε στην ιστορική συνεργασία τους στην Επίδαυρο.

Η διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με σεβασμό στο έργο και στη μνήμη της Κικής Μορφωνιού, εξέφρασαν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους της.

Δήλωση Μενδώνη

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της κορυφαίας μεσοφώνου Κικής Μορφωνιού εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική και καθοριστική συμβολή της στον ελληνικό πολιτιστικό βίο. Οπως σημείωσε σε δήλωσή της, η Κική Μορφωνιού υπήρξε σημείο αναφοράς στο λυρικό θέατρο, αφήνοντας ανεξίτηλο, διαρκές και επιδραστικό αποτύπωμα. Η υπουργός αναφέρθηκε στη μετεωρική και γόνιμη πορεία δεκαετιών της διακεκριμένης καλλιτέχνιδας, η οποία «λάμπρυνε με το ταλέντο της τους απαιτητικότερους ρόλους του κλασικού λυρικού ρεπερτορίου», μέσα από δεκάδες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ξεχωριστή μνεία έκανε στις εμφανίσεις της δίπλα στη Μαρία Κάλλας στην Επίδαυρο, αλλά και στις ερμηνείες εμβληματικών συνθέσεων του Μάνου Χατζιδάκι, με τον οποίο και άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες συνεργάστηκε κατά τη μακρά διαδρομή της. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη τόνισε την πολύπλευρη προσφορά της Κικής Μορφωνιού, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση την Εθνική Λυρική Σκηνή τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενώ επί μακρόν δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νεότερων γενεών μουσικών. Κλείνοντας, απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους φίλους και στους ομοτέχνους της, αποχαιρετώντας μια σπουδαία μορφή του ελληνικού λυρικού θεάτρου.

