Ντοκιμαντέρ: Εχει παιχνιδιάρικη πλευρά η Μελάνια; Ετσι φαίνεται

Η Μελάνια Τραμπ αποκαλύπτει την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της στο τρέιλερ ενός νέου ντοκιμαντέρ για τη ζωή της τις ημέρες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της. Σε ένα απόσπασμα του τρέιλερ της ταινίας με τον απλό τίτλο «Μελάνια», που θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου, η κυρία Τραμπ κουνάει τα χέρια της και χορεύει πριν από την επίσημη χοροεσπερίδα της προεδρικής ορκωμοσίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, το τρέιλερ, που μόλις κυκλοφόρησε, ξεκινά με τη Μελάνια να στρέφεται προς την κάμερα και να λέει: «Πάμε ξανά, λοιπόν», ντυμένη με το διαβόητο πλατύγυρο καπέλο Javits και το ασορτί μπλε παλτό Lippes που φορούσε στην τελετή.

Στη συνέχεια, το βίντεο παρουσιάζει ένα μοντάζ από παρασκήνια. Σε κάποιο σημείο, η 55χρονη Πρώτη Κυρία φαίνεται να κάθεται σε μια πρόβα για την ομιλία του Τραμπ κατά την ορκωμοσία. «Η κληρονομιά μου για την οποία θα είμαι πιο περήφανος είναι αυτή του ειρηνοποιού», λέει, προτού η Μελάνια τον διακόψει για να συμπληρώσει: «Ειρηνοποιού και ενωτικού». Η προσθήκη συμπεριλήφθηκε στον επίσημο λόγο του προέδρου.

Αλλα κλιπ τη δείχνουν με το ασπρόμαυρο στράπλες φόρεμα της χοροεσπερίδας της ορκωμοσίας. Το τρέιλερ περιλαμβάνει και μια σύντομη ματιά στα σχέδια του φορέματος, διά χειρός Ερβέ Πιερ, προσωπικού στιλίστα της κυρίας Τραμπ. Ο Μπάρον, ο μικρότερος γιος του ζεύγους, κάνει κι αυτός την εμφάνισή του, για μια γρήγορη αγκαλιά με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του πατέρα του.

Σε μια άλλη σκηνή ρωτάει: «Είμαι ασφαλής;», πριν η κάμερα μετακινηθεί για να δείξει μια αυτοκινητοπομπή μαύρων οχημάτων της Μυστικής Υπηρεσίας να οδηγούν γρήγορα σε έναν δρόμο. Στην τελευταία σκηνή, η Μελάνια μιλά με τον πρόεδρο στο τηλέφωνο. «Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε», του λέει. «Την είδες;», τη ρωτά ο Τραμπ με ανυπομονησία στη φωνή του, αναφερόμενος σε μια ομιλία του. «Οχι», απαντά εκείνη με ψυχρή ειλικρίνεια, «θα τη δω στις ειδήσεις».

Το βίντεο παρουσιάζει την Πρώτη Κυρία με ένα γκρι κοστούμι να απολαμβάνει τη θέα από το ρετιρέ της στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Στον τοίχο βρίσκεται ένας πλαισιωμένος πίνακας που έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με το αριστούργημα του Ρενουάρ, «La Loge», του 1874. Το έργο με λάδι σε καμβά λέγεται ότι πουλήθηκε για 8,5 εκατομμύρια ευρώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 104 λεπτών, του οποίου η παραγωγή κόστισε στην Amazon 33 εκατομμύρια ευρώ, περιγράφεται ως μια «άνευ προηγουμένου ματιά στα παρασκήνια» της ζωής της Μελάνια, η οποία παραδοσιακά αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Η Πρώτη Κυρία σπάνια δίνει συνεντεύξεις και όταν παρακολουθεί προεδρικές εκδηλώσεις με τον σύζυγό της, αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις.

Ωστόσο, είναι ευρέως γνωστό ότι το πρώην μοντέλο ασκεί σιωπηλή επιρροή στον πρόεδρο και έχει επηρεάσει τις αποφάσεις του τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Στα απομνημονεύματά της με τίτλο επίσης «Μελάνια», που κυκλοφόρησαν το 2024, η Πρώτη Κυρία αποκαλύπτει ότι έπεισε τον πρόεδρο να εγκαταλείψει μια σκληρή πολιτική μετανάστευσης που θα χώριζε τα παιδιά μεταναστών από τους γονείς τους στη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Προσθέτει ότι συχνά τον κοντράρει για θέματα που την απασχολούν. Τον Αύγουστο η Telegraph αποκάλυψε ότι η Μελάνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές στη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, μετά από μια επίθεση με χημικά όπλα από το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Ασαντ. Τον προέτρεψε επίσης να αναλάβει δράση για τον λιμό στη Γάζα, αλλά και να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία.

Η Amazon πλειοδότησε σε έναν άτυπο διαγωνισμό προσφορών στον οποίο συμμετείχαν η Disney και η Paramount, για να αναλάβει την παραγωγή και διανομή του ντοκιμαντέρ. Παράλληλα αναμένεται να παρουσιάσει και μια τηλεοπτική σειρά δύο ή τριών επεισοδίων για την Πρώτη Κυρία, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Η Μελάνια φέρεται ως εκτελεστική παραγωγός και των δύο τηλεοπτικών πρότζεκτ, και είναι πιθανό να λάβει σημαντική αμοιβή.

