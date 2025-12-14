Η Ιταλία στηρίζει το βελγικό βέτο στην χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Ιταλία συμμαχεί με το Βέλγιο στην αντίθεσή του στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διοχετεύσει στην Ουκρανία τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν, φτάνει τα 210 δισ. ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία φυλάσσονται στην Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η θέση της Ιταλίας αναφέρεται σε εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ, το οποίο διάβασε το Politico.

Η παρέμβαση της Ρώμης, πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στις 18-19 Δεκεμβρίου, υπονομεύει τις ελπίδες της Κομισιόν για τελική συμφωνία.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται πως Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία καλούν την Επιτροπή να εξετάσει «εναλλακτικές λύσεις» συμβατές με το ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο, οι οποίες θα ενέχουν μικρότερο νομικό και οικονομικό κίνδυνο.

Οι τέσσερις χώρες προωθούν ένα Plan B που προβλέπει έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας –επιλογή που όμως πρώτον, απαιτεί ομοφωνία και μπορεί να μπλοκαριστεί από τον φιλορώσο Βίκτορ Ορμπαν και δεύτερον, θα αυξήσει κατά πολύ το χρέος της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η Τζόρτζια Μελόνι παραμένει υπέρ των κυρώσεων στη Ρωσία, αλλά αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις, καθώς ο ακροδεξιός αντιπρόεδρος Ματέο Σαλβίνι στηρίζει φιλορωσικές θέσεις και το αμερικανικό σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

Οι τέσσερις χώρες εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις απέναντι στη χρήση «έκτακτων εξουσιών» της Επιτροπής για μακροχρόνια δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Προειδοποιούν ότι η ρύθμιση αυτή έχει «ιδιαίτερα εκτεταμένες νομικές και θεσμικές συνέπειες», που υπερβαίνουν την υπόθεση της Ουκρανίας.

Παρότι δεν συγκροτούν μειοψηφία ικανή να μπλοκάρει επίσημα την απόφαση, ακόμα και αν προστεθούν σε αυτές οι φιλορωσικές Ουγγαρία και Σλοβακία, η συντονισμένη αντίδρασή τους αποδυναμώνει τις προσπάθειες της Κομισιόν να επιτύχει πολιτική συμφωνία την επόμενη εβδομάδα, σημείωσε το Politico.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News