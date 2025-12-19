Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown

Νεκρός βρέθηκε, την Πέμπτη, ένας ύποπτος για τη δολοφονία δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα, στο Πανεπιστήμιο Brown του Ρόουντ Αϊλαντ.

Πρόκειται για έναν 48χρονο Πορτογάλο, ο οποίος «αυτοκτόνησε», όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Πρόβιντενς, Οσκαρ Πέρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πέντε ημέρες μετά την επίθεσή του στο πανεπιστήμιο.

Η επίθεση στην πολιτεία Ρόουντ Αϊλαντ πλέον συνδέθηκε από τις Αρχές με τη δολοφονία καθηγητή του MIT (Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης), στην περιφέρεια της Βοστώνης.

Το FBI ανακοίνωσε ότι ο δράστης και των τριών δολοφονιών είναι ο ίδιος.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο μέσα σε κτίριο του Brown, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εξετάσεις. Δύο φοιτητές -η Ελα Κουκ και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ- σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Καθηγητής στο MIT από το 2016, όπου δίδασκε επιστήμες, πυρηνική μηχανική και φυσική, ο Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο σπίτι του στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης, κάπου 80 χιλιόμετρα από το Πρόβιντενς.

Ο καθηγητής πέθανε στο νοσοκομείο το πρωί της επομένης.

Την Κυριακή, ένας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στο Brown, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων.

Η στασιμότητα της έρευνας συνοδεύτηκε από ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας του πανεπιστημίου, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, ή ακόμη την ενδεχόμενη εμπλοκή φοιτητή του Brown, το όνομα του οποίου κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές υποσχέθηκαν αμοιβή 50.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη, τον οποίο χαρακτήριζαν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα στοιχεία για το κίνητρο του δράστη.

