Στον Χάρισον Φορντ θα απονεμηθεί το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Ο Χάρισον Φορντ, ο ηθοποιός που σημάδεψε τη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία ως Χαν Σόλο και Ιντιάνα Τζόουνς, πρόκειται να τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA), την ανώτατη διάκριση που απονέμεται στο πλαίσιο των βραβείων του Σωματείου.

Η συγκεκριμένη τιμή αναγνωρίζει τη θρυλική διαδρομή του Φορντ ως ενός από τους πλέον επιτυχημένους και εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες και περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στην 32η τελετή των Βραβείων SAG-AFTRA, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026.

Σε δήλωσή του, ο Χάρισον Φορντ εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη διάκριση. «Αισθάνομαι βαθιά τιμή που επιλέχθηκα ως ο φετινός αποδέκτης του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς του SAG-AFTRA. Το να με αναγνωρίζουν οι συνάδελφοί μου ηθοποιοί σημαίνει πολλά για μένα. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτής της κοινότητας», υπογράμμισε.

Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν ηθοποιό που ενσαρκώνει και προάγει τα «καλύτερα ιδανικά του επαγγέλματος της υποκριτικής». Στο παρελθόν, τη συγκεκριμένη τιμή έχουν λάβει σπουδαίες προσωπικότητες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όπως οι Μέρι Τάιλερ Μουρ, Σίντνεϊ Πουατιέ, Μπέτι Γουάιτ, Τζέιν Φόντα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Τζέιμς Ερλ Τζόουνς.

Ο Χάρισον Φορντ έχει πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες κινηματογραφικές επιτυχίες, με κορυφαίες τις σειρές «Star Wars» και «Indiana Jones», αλλά και σε ταινίες όπως τα «Air Force One», «The Fugitive» και «What Lies Beneath».

Παράλληλα, απέδειξε το εύρος του ταλέντου του σε ρομαντικές κομεντί όπως το «Working Girl» και σε δραματικούς ρόλους όπως στο «The Mosquito Coast».

Οι ερμηνείες του στις ταινίες «Blade Runner» και «Witness» του χάρισαν υποψηφιότητες για Οσκαρ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα.

