Γεμάτα αεροσκάφη τις γιορτές – πληρότητες έως και 90% για την AEGEAN

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται και φέτος η ταξιδιωτική ζήτηση την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, με την AEGEAN να καταγράφει ισχυρές πληρότητες τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο εσωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η ζήτηση στο δίκτυο εξωτερικού διατηρείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη.

Από και προς την Αθήνα, οι πληρότητες στις διεθνείς πτήσεις ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80% καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, με ορισμένες ημερομηνίες να παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Ενδεικτικά, στις 20 Δεκεμβρίου οι πληρότητες από και προς την Αθήνα αγγίζουν το 85%, ενώ στις 28 του ίδιου μήνα ξεπερνούν επίσης το 85%.

Αντίστοιχα έντονη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι διεθνείς πτήσεις καταγράφουν μέσες πληρότητες άνω του 80%. Η 23η Δεκεμβρίου ξεχωρίζει ως ημέρα αιχμής, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%, ενώ στις 28 και 30 Δεκεμβρίου κινούνται κοντά στο 88%.

Στο δίκτυο εσωτερικού, από και προς την Αθήνα, οι πληρότητες διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 70%, με έντονες κορυφώσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στις 19 Δεκεμβρίου αγγίζουν το 90%, ενώ στις 23 Δεκεμβρίου φτάνουν το 85%.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι ακόμη πιο ισχυρή, με μέσες πληρότητες άνω του 80% και ημέρες, όπως οι 19, 21-22 και 26 Δεκεμβρίου, όπου κυμαίνονται μεταξύ 85% και 90%. Στις 28 Δεκεμβρίου, οι πτήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν το 90%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη κινητικότητα.

Ως προς τους δημοφιλέστερους προορισμούς, από την Αθήνα στο δίκτυο εξωτερικού ξεχωρίζουν οι βόρειες ευρωπαϊκές πόλεις, με πρώτους προορισμούς το Ελσίνκι, την Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο, το Όσλο και τη Στοκχόλμη. Από τη Θεσσαλονίκη, τη μεγαλύτερη ζήτηση συγκεντρώνουν το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο, το Αμβούργο, η Φρανκφούρτη και η Βαρκελώνη.

Στο εσωτερικό δίκτυο από την Αθήνα, στην κορυφή των επιλογών βρίσκονται η Σητεία, η Ρόδος, τα Ιωάννινα, η Αλεξανδρούπολη και η Κως, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι επιβάτες προτιμούν την Κω, τη Χίο, την Καλαμάτα, τη Ρόδο και το Ηράκλειο.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για εναλλακτικούς, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, όπως η Τύνιδα, το Κάιρο, το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Ζάγκρεμπ και το Μαρόκο, δείχνοντας ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και πιο διαφορετικές εμπειρίες.

Στους παραδοσιακούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς, οι κρατήσεις πραγματοποιούνται συνήθως αρκετά νωρίτερα, ωστόσο παραμένουν διαθέσιμες και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής.

Από την Αθήνα, τέτοιες επιλογές εντοπίζονται σε πόλεις όπως η Φλωρεντία, η Νάπολη, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Ρώμη, η Βενετία και η Νίκαια, ενώ από τη Θεσσαλονίκη σε προορισμούς όπως η Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο και η Πράγα.

Συνολικά, τα στοιχεία της AEGEAN αποτυπώνουν μια εορταστική περίοδο με έντονη κινητικότητα, υψηλές πληρότητες και διαφοροποιημένες ταξιδιωτικές επιλογές, επιβεβαιώνοντας ότι τα Χριστούγεννα παραμένουν μία από τις ισχυρότερες περιόδους για τις αερομεταφορές.

