Σκάνδαλο Επσταϊν: Νέες φωτογραφίες με Γκέιτς και Τσόμσκι

Ενα νέο «πακέτο» 68 φωτογραφιών από τα αρχεία του Τζέφρι Επσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, ενώ σε κάποιες εξ αυτών απεικονίζονται ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αλλά και ο γνωστός αμερικανός φιλόσοφος, Νόαμ Τσόμσκι.

Παράλληλα υπάρχουν νέες φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα από την περίφημη βίλα του Επσταϊν, διαβατήρια γυναικών -στα οποία έχουν καλυφθεί τα ονόματα – γραπτά μηνύματα για κλείσιμο ραντεβού με γυναίκες, αλλά και ορισμένες στις οποίες εμφανίζεται το πόδι μιας γυναίκας, πάνω στο οποίο είναι γραμμένο απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, που μίλα για τη σεξουαλική εμμονή ενός άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης στιγμιότυπο συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο οποίο γίνεται αναφορά σε «αποστολή κοριτσιών».

«Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποια άλλη. Έχω μια φίλη, μου έστειλε σήμερα μερικά κορίτσια. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια το κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποια να είναι καλή για τον J;» αναφέρεται στο μήνυμα.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όνομα, ηλικία («18 ετών»), ύψος, χαρακτηριστικά, την πόλη αναχώρησης της η οποία είναι η Ρωσία και ότι περνάει από τη ζώνη «Σένγκεν».

Οπως σημειώνει το BBC, οι φωτογραφίες δεν αποτελούν απόδειξη κάποιας παράνομης πράξης από αυτούς τους οποίους απεικονίζουν. Αναφορικά με τον Τσόμσκι, το βρετανικό δίκτυο, τονίζει ότι ο 97χρονος αμερικανός φιλόσοφος μιλώντας στη Wall Street Journal έχει δηλώσει ότι ο Επσταϊν τον βοήθησε να μεταφέρει χρήματα μεταξύ λογαριασμών του, αλλά σε αυτά «δεν υπήρχε ούτε μία πένα από τον ίδιο τον Επσταϊν. Τον γνώριζα και έχουμε συναντηθεί μερικές φορές».

Από την πλευρά του ο Μπιλ Γκέιτς, επίσης, έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε τον Επσταϊν. Ο Γκέιτς είχε παραδεχθεί και αυτός ότι γνώριζε τον Επσταϊν και χαρακτήρισε το γεγονός ότι πέρασε χρόνο μαζί του ως «ένα τεράστιο λάθος». Σε δηλώσεις του στο CNN είχε αναφέρει ότι συμμετείχε σε αρκετά δείπνα με τον Επσταϊν σχετικά με ένα φιλανθρωπικό project, αλλά τελικά αυτά δεν ευοδώθηκε και η σχέση τους τελείωσε.

Στη δημοσιότητα και νέες φωτογραφίες από τη βίλα του Επσταϊν, στην οποία φέρεται να έχει κάνει τα γνωστά πάρτι:

