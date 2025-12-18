Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο Διαμαντής Καραναστάσης

Με ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντοπίστηκε να οδηγεί την Τετάρτη 17/12, στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης.

Οπως σημειώνει ο ΣΚΑΪ ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

