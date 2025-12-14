Ζελένσκι: Εκεχειρία στη σημερινή γραμμή του μετώπου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί σε ειρηνευτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των αμερικανών, ευρωπαίων και άλλων συμμάχων αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο, ήταν ένας συμβιβασμός από την πλευρά της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι μία εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα είναι μία «δίκαιη» επιλογή.

Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών του από τμήματα των περιοχών του ανατολικού Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τα οποία διατηρούν ακόμα υπό τον ελέγχό τους.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι αυτή η κίνηση θα είναι άδικη, προσθέτοντας ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι πολύ ευαίσθητο.

Τη Δευτέρα, ο ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο.

