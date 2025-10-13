Το πολιτικό ρεπορτάζ τρέχει σε βιβλιοπαρουσιάσεις

Ισως δεν έχει αξιολογηθεί όσο θα έπρεπε, όμως η πολιτική αντάρα τα τελευταία ενάμισι-δύο χρόνια προξενείται με κάπως παράδοξες μεθόδους. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τα όσα εξελίχθηκαν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Το ρήγμα στις σχέσεις Μητσοτάκη και Καραμανλή-Σαμαρά δεν άνοιξε σε κάποιο κομματικό όργανο ή στη Βουλή, αλλά σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια, σε μια εκδήλωση στα Ανώγεια, εις μνήμην του Γιάννη Κεφαλογγιάνη. Εκεί, ο Κώστας Καραμανλής, βουλευτής ακόμη της ΝΔ, επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με σφοδρότητα, με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών. Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωνε με μια γραπτή δήλωση ότι δεν θα ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2023.

Ακολούθησαν πολλά, μέχρι το 2024, όταν ο Αντώνης Σαμαράς ένωσε την οργή του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκείνη του Καραμανλή. Ξεκίνησε η περίοδος των κοινών εμφανίσεων και ομιλιών των δύο πρώην πρωθυπουργών, σε δύο παρουσιάσεις βιβλίων στο Πολεμικό Μουσείο, με χρονική απόσταση λίγων μηνών.

Δι’ αυτής της μεθόδου και σε συνέχεια κάποιων περιστατικών που ακολούθησαν, όπως η απουσία των δύο πρώην από τα περυσινά 50χρονα της ΝΔ, η κρίση στις σχέσεις του Πρωθυπουργού με αυτούς φούντωσε. Αρκούσε μια εμπρηστική δήλωση του Σαμαρά για να φτάσουν τα πράγματα στη διαγραφή του.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα και σε δύο ακόμη παρουσιάσεις βιβλίων με πολιτικό ενδιαφέρον. Η μία ήταν εκείνη η πρόσφατη (8/10) του Ευριπίδη Στυλιανίδη, που αναμενόταν με ενδιαφέρον (μάλλον ασύμμετρο), αφού υποτίθεται ότι έπειτα από πολύ καιρό θα βρίσκονταν στον ίδιο χώρο ο Πρωθυπουργός και οι δύο πρώην.

Ο Αντώνης Σαμαράς τελικά δεν πήγε και έτσι δεν προέκυψε κάτι νεότερο, αφού η ψυχρή χειραψία του Κώστα Καραμανλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να θεωρείται είδηση.

Ακολούθησε μία ημέρα αργότερα η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην οικονομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε ένα πολύ πιο φιλικό για εκείνον περιβάλλον.

Η συνέχεια αναμένεται στις 15 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή προγραμματίστηκε να μιλήσει ο Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών στην Παλαιά Βουλή, προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη. Φημολογείται ότι με αυτήν την αφορμή ο πρώην πρωθυπουργός θα σχολιάσει θέματα των θεσμών, της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου. Και πάλι θα έχει σημασία το ποιος θα παραστεί και ποιος όχι.

Στην απέναντι πολιτική όχθη, παρεμφερής ήταν η τακτική που ακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Οσο παρέμενε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέλεγε να παρεμβαίνει σε διάφορες εκδηλώσεις που οργάνωνε το Ινστιτούτο του. Παράλληλα ξεκίνησε να κάνει πολιτική μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και προσφάτως εγκαινίασε την πολιτική παρέμβαση μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων.

Εν αναμονή των επόμενων βημάτων του, φημολογείται ότι ο πρώην πρωθυπουργός ίσως και να μην ιδρύσει τελικώς ένα νέο κόμμα, αλλά κάτι με πιο χαλαρή οργανωτική διάρθρωση, που και οικονομικά πιο συμφέρον είναι, και απαλλάσσει τον ίδιο από τις κουραστικές και δύσκαμπτες κομματικές δομές.

Οπως λέγεται, δε, πιστός στο πνεύμα της εποχής, θα επιχειρήσει να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα με εντατική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, προτιμώντας αυτήν την πρακτική έναντι της παρουσίας του στη Βουλή, από όπου και παραιτήθηκε. Και φυσικά, η κεντρική του παρέμβαση αναμένεται στην παρουσίαση του υπό έκδοση βιβλίου του μέχρι το τέλος του έτους.

Με βάση αυτά παρατηρείται η διάδοση του φαινομένου της πολιτικής δραστηριότητας διά της πλαγίου, δηλαδή σε εκδηλώσεις και συνεστιάσεις, και όχι σε θεσμικά κατοχυρωμένα περιβάλλοντα. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής θα κριθεί, πάντως, αναπόφευκτα, στην κάλπη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News