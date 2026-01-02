Την Κυριακή οι αποφάσεις των αγροτών – Ανοίγουμε δίαυλο με την κυβέρνηση, λέει ο Ανεστίδης

Ανοιχτό αφήνουν οι αγρότες το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις τους.

Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, οποιαδήποτε εξέλιξη θα αποφασιστεί συλλογικά από τους ίδιους τους αγρότες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι την Κυριακή αναμένεται να γίνει το πρώτο βήμα για την έναρξη επικοινωνίας με την κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως στη γενική συνέλευση της Κυριακής (4/1) θα τεθεί το πλαίσιο για το άνοιγμα διαύλου συνεννόησης.

Θα ρίξουμε άγκυρα για να ανοίξει ο δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση, είπε χαρακτηρικά ο αγροτοσυνδικαλιστής, ανέφερε το ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, ωστόσο επισήμανε ότι υπάρχει ήδη μια προκαταρκτική επαφή με την κυβέρνηση, με αντικείμενο συγκεκριμένα αιτήματα.

Οπως πρόσθεσε, αν διαπιστωθεί διάθεση ανταπόκρισης, οι αγρότες θα συμμετάσχουν σε διάλογο, διαφορετικά οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και ενδέχεται να ενταθούν.

Την ίδια ώρα, ανοιχτά παραμένουν τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης, προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν την Κυριακή για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Αντίθετα, στον σταθμό διέλευσης της Εξοχής Δράμας, το μπλόκο για τα φορτηγά έκλεισε εκ νέου την Παρασκευή, από τις 12 το μεσημέρι, μετά την προσωρινή παύση του αποκλεισμού τις προηγούμενες ημέρες, η οποία είχε αποφασιστεί για τη διευκόλυνση της εορταστικής κυκλοφορίας.

Αναλυτικότερα, η διέλευση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων πραγματοποιείται κανονικά. Ωστόσο, το Σάββατο (3/01), στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων προγραμματίζουν πορεία με αγροτικά οχήματα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους.

Μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, θα επιστρέψουν στο τελωνείο, όπου ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Ανοιχτό παραμένει επίσης το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο πολιτικό σκέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο TRT Θεσσαλίας, υπογράμμισε ότι ο διάλογος αποτελεί τη μόνη ουσιαστική και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Επανέλαβε πως γνωρίζει καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς προέρχεται από νομό που στηρίζεται αποκλειστικά στη δραστηριότητα αυτή, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα στήριξης.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι από το 2019 η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών, ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ σε κρίσιμες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, ενώ μειώθηκε και το ενεργειακό κόστος μέσω της χαμηλής τιμής του αγροτικού ρεύματος.

Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενώ μέσω του Μέτρου 23 της Κοινή Αγροτική Πολιτική δόθηκαν αποζημιώσεις σε παραγωγές με αποδεδειγμένα μειωμένη απόδοση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλία, όπου το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης λειτούργησε καταλυτικά για τη βαμβακοκαλλιέργεια, ενώ πρόσφατα καταβλήθηκε και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου.

«Η στήριξη της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο είναι σταθερή, συγκεκριμένη και με σαφή κατεύθυνση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η άρνηση του διαλόγου -ακόμη και μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού- δεν επιτρέπει τη συζήτηση των ζητημάτων στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι οι κινητοποιήσεις εκφράζουν υπαρκτή αγωνία για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, τόνισε όμως ότι «είναι επίσης πραγματικότητα πως ορισμένοι πρωταγωνιστές των κινητοποιήσεων συνδέονται με πολιτικά κόμματα», ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε αγρότες που επιδίωξαν τον διάλογο.

«Η δημοκρατία έχει κανόνες. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τα δικαιώματά της και ταυτόχρονα να προπηλακίζουμε όποιον εκφράζει διαφορετική άποψη», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι μπροστά υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία επανασχεδιασμού του πρωτογενούς τομέα. «Στο τέλος θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική, γιατί μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα ξεκινήσουν την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News