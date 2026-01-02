Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για την εκλογή των επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές

Στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, στον πρώτο καφέ της χρονιάς στην πλατεία Κολωνακίου, βρέθηκε η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβει πρωτοβουλία για εξεύρεση έστω και μίνιμουμ συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση των τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης κουβέντας, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός φέρεται να ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5.

Το ζήτημα με τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετούς μήνες, μετά τις παραιτήσεις του Χρήστου Ράμμου από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και του Κωνσταντίνου Μενουδάκου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ώρα που ατύπως έχει παραταθεί η θητεία του Συνηγόρου του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη.

Αν και στο αμέσως προηγούμενο κάλεσμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη, κυβερνητικές πηγές σημείωναν πως «η διαδικασία δεν θα γίνει μέσα από μια λίστα προσώπων, αλλά μέσω ανοιχτής προκήρυξης» – και ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει αποστείλει σχετική επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη, από τον περασμένο Νοέμβριο, η καταρχήν απάντηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν αρνητική.

Στην επιστολή του Νοεμβρίου, ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε πως «δεν μπορεί αυτή η διαδικασία να γίνεται εν κρυπτώ, αλλά αντίθετα να γίνει ένας ανοικτός διαγωνισμός, επί της ουσίας ένα κάλεσμα, μια πρόσκληση σε όποιον θέλει να θέσει υποψηφιότητα για τις χηρεύουσες Ανεξάρτητες Αρχές».

Και πριν από λίγες ημέρες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στις αντίστοιχες κυβερνητικές που έθεσαν το ζήτημα της συναίνεσης, διευκρίνιζαν ότι το ΠΑΣΟΚ, «πιστό στη λογική της πρότασής του -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής» που, όπως υπογράμμιζαν, «είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις, όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα». Στο πλαίσιο αυτό καλούσαν τον Πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση του οργάνου.

Σε δηλώσεις του στο Οpen την Παρασκευή, ο κ. Κακλαμάνης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν επιδιώκει τη συναίνεση και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής της διαδικασίας εκλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αφού πρώτα προηγηθεί αναθεώρηση του Συντάγματος, έτσι ώστε να αποφεύγονται ανάλογα αδιέξοδα και διαδοχικές στείρες ψηφοφορίες.

«Οι Ανεξάρτητες Αρχές αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλες, οι τρεις κύριες Ανεξάρτητες Αρχές, οι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Η μια αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη, αν θυμάμαι καλά, για δυόμιση χρόνια. Παρότι μειώσαμε την πλειοψηφία στα 3/5, πάρα ταύτα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συναίνεση», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλής και συνέχισε λέγοντας:

«[…] Ο κ. Ανδρουλάκης μου έστειλε μια επιστολή που ζητούσε οι τρεις θέσεις των Προέδρων να προκηρυχθούν και να υποβληθούν υποψηφιότητες αιτιολογώντας το ότι έτσι θα είναι πιο πλουραλιστικό πιο διαφανές κτλ. Παρότι ούτε το Σύνταγμα το προβλέπει αυτό, ούτε ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου του Συντάγματος. Κατόρθωσα όμως και πήρα ομόφωνη απόφαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, γιατί χωρίς ομόφωνη απόφαση θα κινδύνευε αν γινόταν εκλογή ένας που δεν την πήρε, να την προσβάλλει και να την ακυρώσει και το κάναμε αυτό και έχουμε για την κάθε μία περίπου αλλού 15 και αλλού είκοσι υποψηφιότητες.

»Εγώ σας το λέω θετικά αυτό. Εξ ου και έσπευσε και η κυβέρνηση να συμφωνήσει και να το κάνουμε».

«Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να λέει δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ, γιατί ήταν δική του πρόταση [του κ. Ανδρουλάκη]», υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης για την επαμφοτερίζουσα στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Βουλής τάχθηκε ανοικτά υπέρ της εκλογής με απλή πλειοψηφία, αν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των 3/5.

«Αν ατυχήσουμε στις δύο πρώτες, τότε θα πρέπει να δούμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος να εκλέγεται [ο επικεφαλής] με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης, με την τοποθέτησή του αυτή να προκαλεί σχεδόν αμέσως την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

«Μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα, συνδέοντας την επιλογή στις Ανεξάρτητες Αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας», σχολίασαν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Ολα αυτά -συνεχίζει η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ- προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες».

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του για ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής.

Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού.

Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών», διαμηνύεται.

«Το ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε άλλο κόμμα θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα», επαναλαμβάνεται και ταυτόχρονα καλείται εκ νέου ο Πρόεδρος της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση [της Διάσκεψης των Προέδρων] εντός του μήνα.

