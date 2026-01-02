Εναλλακτικές διαδρομές προτείνει η ΕΛ.ΑΣ., για την επιστροφή των εκδρομέων

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει η Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο. Οπως τονίζεται, μοναδικός γνώμονας των ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα που λαμβάνουν οι δυνάμεις της Τροχαίας συνδέονται άμεσα με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος.

Στόχος είναι η αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται αντικειμενικά επικίνδυνες. Οι αστυνομικές αρχές διευκρινίζουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αυθαίρετους αποκλεισμούς δρόμων, αλλά κρίνονται αναγκαίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας με όρους ασφάλειας.

Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων που αναμένεται το Σαββατοκύριακο, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει σαφή σύσταση προς τους οδηγούς να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή.

Οπου αυτό είναι εφικτό, προτείνεται η σταδιακή ή χρονικά μετατοπισμένη επιστροφή, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και να μειωθούν οι κίνδυνοι.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία ισχύουν περιορισμοί λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές οδοί, επικαιροποιούνται συνεχώς και είναι διαθέσιμα μέσω ειδικού μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις καιρικές συνθήκες, τις οποίες οι οδηγοί καλούνται να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει αυξημένη προσοχή, ειδικά σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, καθώς και προσαρμογή της ταχύτητας και του τρόπου οδήγησης στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με αποκλειστικό στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News