Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός ζητεί περισσότερες γυναικείες… τουαλέτες στη Βουλή

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, ενώνει την φωνή της με 60 γυναίκες βουλευτές οι οποίες έχουν υποβάλει αίτημα για να αυξηθούν οι γυναικείες…. τουαλέτες στο κτίριο του κοινοβουλίου, ώστε να αντιστοιχούν στην αυξανόμενη εκπροσώπησή τους στη νομοθετική εξουσία. Τον Οκτώβριο του 2024, ένας αριθμός ρεκόρ 73 γυναικών εξελέγη στην Κάτω Βουλή των 465 εδρών, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 54 το 2009.

Οπως μετέδωσε το BBC, η Γιασούκο Κομιγιάμα, βουλευτής της αντιπολίτευσης, είπε ότι συχνά υπήρχαν «μεγάλες ουρές στην τουαλέτα πριν από την έναρξη των συνεδριάσεων της ολομέλειας» και παρέθεσε τα λόγια μιας συναδέλφου της, που είχε πει ότι αποφάσισε να μην μπαίνει καν στον κόπο να επισκέπτεται τις τουαλέτες πριν την έναρξη των συνεδριάσεων.

Υπάρχει μόνο μία γυναικεία τουαλέτα με μόλις δύο καμπίνες κοντά στην αίθουσα της ολομέλειας, με ολόκληρο το κτίριο να διαθέτει εννέα γυναικείες τουαλέτες με 22 καμπίνες. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν συνολικά 12 ανδρικές τουαλέτες με 67 καμπίνες και ουρητήρια σε όλο το κτίριο του κοινοβουλίου.

Η κατάσταση είναι «συχνά άβολη» καθώς οι γυναίκες του προσωπικού και οι επισκέπτριες χρησιμοποιούν τις ίδιες τουαλέτες, δήλωσε η Κομιγιάμα, η οποία εκπροσωπεί το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης. «Θέλω να υψώσω τη φωνή μου ώστε να προετοιμαστούμε για την ημέρα που οι γυναίκες θα κατέχουν πάνω από το 30% των βουλευτικών εδρών στο μέλλον», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Το κτίριο του κοινοβουλίου της Ιαπωνίας χτίστηκε το 1936, σχεδόν μια δεκαετία πριν δοθεί στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου (1945). Οι πρώτες υπάλληλοι διορίστηκαν στο κοινοβούλιο το 1946. Το κτίριο είναι μια εκτεταμένη τριώροφη κατασκευή, με ένα κεντρικό τμήμα ύψους εννέα ορόφων, και καταλαμβάνει 13.356 τετραγωνικά μέτρα –έκταση που ισοδυναμεί με περίπου δύο γήπεδα ποδοσφαίρου– ενώ διαθέτει συνολική επιφάνεια δαπέδου 53.464 τετραγωνικών μέτρων.

«Εάν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται σοβαρά για την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών, πιστεύω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην κατανόηση και τη συνεργασία της», ανέφερε η Κομιγιάμα. Ο πρόεδρος της επιτροπής της Κάτω Βουλής, Γιασουκάζου Χαμάντα, «εξέφρασε την προθυμία» του να εξετάσει την πρόταση για περισσότερες γυναικείες τουαλέτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της καθημερινής εφημερίδας Asahi Shimbun.

Η ιαπωνική κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο την κατάληψη του 30% των ηγετικών θέσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας από γυναίκες έως το 2020, αλλά στα τέλη του ίδιου έτους το χρονοδιάγραμμα μετατοπίστηκε αθόρυβα κατά μια δεκαετία. Επί του παρόντος, οι γυναίκες κατέχουν σχεδόν το 16% των εδρών στην Κάτω Βουλή και περίπου το ένα τρίτο –42 από τις 125 έδρες– της Ανω Βουλής.

Η Τακαΐτσι, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στην ηγεσία της χώρας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, είχε δεσμευτεί να αυξήσει την γυναικεία εκπροσώπηση στο υπουργικό συμβούλιο σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα των σκανδιναβικών χωρών – οι οποίες κατέχουν τα πρωτεία στην εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Ωστόσο, έχει διορίσει μόλις δύο γυναίκες στο 19μελές υπουργικό της συμβούλιο.

Στην Ιαπωνία, αναφέρει το BBC, οι γυναικείες τουαλέτες είναι γενικά… σπάνιο είδος, και πέραν του κοινοβουλίου. Οι ουρές μπροστά από τις δημόσιες γυναικείες τουαλέτες είναι ένα συνηθισμένο θέαμα σε όλη τη χώρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, Σιγκέρου Ισίμπα, είχε υποστηρίξει την «βελτίωση των εγκαταστάσεων γυναικείων τουαλετών», αλλά δεν την είχε υλοποιήσει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News