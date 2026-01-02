Σύγκρουση Χατζηδάκη – ΠΑΣΟΚ για τις αγροτικές ενισχύσεις

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μετά την ανταλλαγή ανακοινώσεων ανάμεσα στο γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Το Γραφείο Τύπου του Κωστή Χατζηδάκη κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «συνδυασμό άγνοιας και δημαγωγίας», απαντώντας σε ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αφορούσε ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Οπως επισημαίνεται, οι απευθείας ενισχύσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος, ενώ ποσά που περισσεύουν λόγω του νέου συστήματος που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβληθούν στις αρχές του 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων για το 2025 ανέρχεται σε 3,82 δισ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τα 3,38 δισ. ευρώ του 2024, λόγω ενισχυμένων πληρωμών από τον ΕΛΓΑ, τα de minimis και τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

«Ολα τα κονδύλια αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ ότι αμφισβητεί δράσεις εκσυγχρονισμού της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα χρόνια που βρέθηκε στην εξουσία.

Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγόρησε τον κ. Χατζηδάκη ότι επιχειρεί «να βαφτίσει το ψάρι κρέας», κάνοντας λόγο για έναν πρωτογενή τομέα που εμφανίζεται «δήθεν ακμάζων» μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Οπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα για τους αγρότες που βιώνουν τις πολιτικές της Νέα Δημοκρατία είναι εντελώς διαφορετική, σημειώνοντας ότι τα ποσά που εισέπραξαν οι παραγωγοί ως άμεσες ενισχύσεις είναι τα χαμηλότερα σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής της ΚΑΠ.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΚΑΠ –του ΠΑΑ 2014-2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027– τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Πυλώνα ΙΙ, με σημαντικό μέρος των πόρων, όπως αναφέρει, να κατευθύνεται σε δράσεις που δεν αφορούν ενεργούς αγρότες.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι οι τελικές πληρωμές του ΠΑΑ 2014-2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 αφορούν σε μεγάλο βαθμό μη αγρότες, όπως εργολάβους δημοσίων έργων, επενδύσεις αγροτουρισμού και επιχειρηματίες σε αγροτικές περιοχές, τονίζοντας ότι η παρουσίασή τους ως στήριξη του αγροτικού εισοδήματος συνιστά «συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρεται επίσης στις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη για επιπλέον 80 εκατ. ευρώ προς τους κτηνοτρόφους και αντίστοιχο ποσό προς βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πόρους που δεν «περίσσεψαν» από την ΚΑΠ, αλλά για χρήματα τα οποία, επί επτά χρόνια, καταβλήθηκαν –κατά παραδοχή του ίδιου του πρωθυπουργού στη Βουλή– σε μη δικαιούχους. «Πάνω από 1 δισ. ευρώ χρημάτων των παραγωγών κατέληξαν σε λάθος χέρια», τονίζει.

«Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ, καλώντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή διαχείριση και να προχωρήσει σε ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι «οι αγρότες δεν αντέχουν άλλες αυταπάτες».

