Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η στιγμή που το μπαρ πιάνει φωτιά

Δύο νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο το μεσημέρι της Παρασκευής (02.01), δείχνουν τη στιγμή που η οροφή του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά, πιάνει φωτιά από τα αναμμένα βεγγαλικά μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Οπως δείχνουν οι φωτογραφίες, τις οποίες το BBC επιβεβαίωσε ότι δεν είναι πειραγμένες, κάποια άτομα κρατούν ψηλά πολλά μπουκάλια στα οποία έχουν ανάψει τους λεγόμενους «σπινθηριστές», βεγαλλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εορτασμούς και ευθύνονται για πολλές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το προσωπικό του συγκεκριμένου κέντρου χρησιμοποιούσε τα βεγγαλικά αυτά συχνά, σε γενέθλια και άλλες γιορτές.

Το BBC παρατήρησε αρκετές λεπτομέρειες στη φωτογραφία που ταιριάζουν με παλαιότερες φωτογραφίες του εσωτερικού του Le Constellation, συμπεριλαμβανομένης της μπάρας, της διακόσμησης στον τοίχο και των σωληνώσεων.

Το βρετανικό μέσο δεν βρήκε ενδείξεις Τεχνητής Νοημοσύνης στη φωτογραφία.

Η δεύτερη εικόνα που κυκλοφόρησε, δείχνει μία νεαρή με μαύρο φόρεμα, η οποία φορά κράνος, να κρατά ψηλά, πολύ κοντά στην οροφή του μπαρ, ένα μπουκάλι με αναμμένο βεγγαλικό αυτού του τύπου, πάνω στους ώμους κάποιου που φοράει μάσκα, ο οποίος επίσης κρατά σαμπάνιες με «σπινθηριστές».

Στην εικόνα αυτή διακρίνεται τμήμα της επιγραφής με την ονομασία του μπαρ, η οποία φαίνεται και σε παλιότερες φωτογραφίες του κέντρου.

Οπως ανέφερε το BBC, για τη συγκεκριμένη εικόνα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, καθώς τρία εργαλεία ανίχνευσης ΤΝ δεν βρήκαν ίχνη παρέμβασης, αλλά ένα τέταρτο ανέφερε ότι είχε υποστεί επεξεργασία.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το υπόγειο του κέντρου, όπου η μόνη έξοδος ήταν μέσω μίας στενής σκάλας, στην οποία παγιδεύτηκαν πολλά άτομα.

