Οουλου, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026

Οπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το γεγονός ότι η βόρεια φινλανδική πόλη Οουλου φέρει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2026 δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τους κατοίκους της, καθώς απολαμβάνουν τη ζεστασιά μιας πλωτής σάουνας στα νερά του ομώνυμου ποταμού. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει ο τίτλος ούτε τι επιπτώσεις θα έχει στην πόλη τους, επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Guardian.

Υπάρχουν πολλοί πρωτότυποι λόγοι για να επισκεφθεί κανείς την πόλη της Φινλανδίας που βρίσκεται στην ανατολική άκρη της Βαλτικής Θάλασσας: φιλοξενεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα air guitar (το κατά φαντασίαν παίξιμο κιθάρας, που χαρακτηρίζει τους φαν της ροκ μουσικής) και τη μοναδική στον κόσμο Χορωδία Ανδρικών Ουρλιαχτών (20 ανδρών με κοστούμια και δυνατές φωνές), καθώς και ένα αυτοσχέδιο event με επίδοξους επιχειρηματίες μέσα σε παγωμένα νερά.

Η πέμπτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Φινλανδίας βρίσκεται 160 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και διαθέτει θάλασσα, ποτάμια, ορμητικά νερά, λίμνες, δάση, μονοπάτια στη φύση και καταφύγια. Διοργανώνει αγώνες σκι αντοχής και διαθέτει σχεδόν χίλια χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων. Επισκέπτες και ντόπιοι απολαμβάνουν τον ήλιο του μεσονυκτίου το καλοκαίρι και το Βόρειο Σέλας τον χειμώνα.

Η πόλη είναι πρωτοπόρα στην ηλιακή ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ διαθέτει πληθώρα από σάουνες – σε λίμνες με σχεδίες, σε ξενοδοχεία, στην άκρη των δρόμων της και στα περισσότερα σπίτια. Πριν από έναν αιώνα, το 95% όλων των παιδιών της πόλης γεννιούνταν στο σπίτι, συχνά μέσα σε σάουνα. Σήμερα οι γονείς προτιμούν τη γέννα στο νοσοκομείο, αλλά εξοικειώνουν τα παιδιά τους με τη σάουνα από την ηλικία των τεσσεράμισι μηνών.

Οι ντόπιοι έχουν την αισιόδοξη διάθεση που χαρακτηρίζει όλους τους Φινλανδούς, καθώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η χώρα τους είναι η πιο ευτυχισμένη στον κόσμο τα τελευταία οκτώ χρόνια. Το Οουλου ξεκίνησε ως οικισμός τον 17ο αιώνα, αργότερα έγινε κόμβος εμπορίου για ξυλόπισσα, σολομό και κινητά τηλέφωνα της Nokia, και σήμερα είναι πανευρωπαϊκός ψηφιακός κόμβος και «ζωντανό εργαστήρι» καινοτομιών στις νέες τεχνολογίες.

Το ποικίλο πρόγραμμα της επόμενης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, κόστους 50 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτείνεται σε 39 τοποθεσίες και σε τέσσερις κομητείες, φιλοδοξεί να προσελκύσει έως και 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες –20% περισσότερους σε σχέση με τον μέσο ετήσιο τουρισμό του Οουλου– και έχει ως κεντρικό θέμα την «Πολιτιστική Κλιματική Αλλαγή».

Στις κορυφαίες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται το δωρεάν φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Frozen People, στον παγωμένο Βοθνικό Κόλπο, ένα φεστιβάλ Φωτιστικής Τέχνης και Τεχνολογίας, το Εργαστήρι Αρκτικής Μαγειρικής, που τιμά την τοπική κουζίνα (άγρια ​​ψάρια, μούρα, μανιτάρια), καθώς και μια όπερα των ιθαγενών Σαάμι της Λαπωνίας.

Ο οργανισμός «Οουλου 2026», που θα διοργανώσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις και πολλές άλλες εντός του νέου έτους, υπολογίζει ότι τα έσοδα για την πόλη θα είναι πενταπλάσια από τα έξοδα για τη διοργάνωσή τους. Η μόνη ανησυχία των υπευθύνων είναι η κλιματική αλλαγή, εξαιτίας της οποίας μειώνονται ο πάγος και το χιόνι της περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πέρυσι ο μαραθώνιος σκι ακυρώθηκε για δεύτερη φορά τα τελευταία 100 χρόνια, λόγω έλλειψης χιονιού.

Από την άλλη, όσο απομονωμένο κι αν είναι στην παγωμένη Αρκτική, το Οουλου δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Τριάντα μέτρα κάτω από την πόλη λειτουργεί ένα τεράστιο υπερσύγχρονο πάρκινγκ, που έχει χαρακτηριστεί και «καταφύγιο έκτακτης ανάγκης» – μια υπενθύμιση της αυξανόμενης ανησυχίας της Φινλανδίας για την επιθετικότητα της γειτονικής Ρωσίας.

Αλλά προς το παρόν οι ντόπιοι δηλώνουν στον Guardian ενθουσιασμένοι για τις εκδηλώσεις του «Οουλου 2026», παρότι δεν γνωρίζουν πόσους επισκέπτες θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με έναν σκανδιναβικό θρύλο του 19ου αιώνα, ένας γαιοκτήμονας από το Λίβερπουλ, από όπου μετέφεραν πίσσα με τα εμπορικά πλοία τους, τους είχε ευχηθεί να «διατηρήσουν την ειρήνη». Από τότε αυτή η φράση αποτελεί δημοφιλή πρόποση στις συγκεντρώσεις της πόλης.

