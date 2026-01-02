Εντσο Μαρέσκα: Το παρασκήνιο μιας «ιστορικής» απόλυσης

Στην πρώτη του σεζόν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ο Εντσο Μαρέσκα έβγαλε την Τσέλσι στο Τσάμπιονς Λιγκ (από το οποίο είχε απουσιάσει την προηγούμενη διετία), την οδήγησε στην κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου -του Κόνφερενς Λιγκ- και το περασμένο καλοκαίρι της χάρισε έναν απρόσμενο θρίαμβο στο παρθενικό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Εκείνο το 3-0 επί της (ακαταμάχητης μέχρι τότε) πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν-Ζερμέν, στον τελικό του Ιουλίου είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση. Πεντέμισι μήνες μετά, έγινε ο πρώτος προπονητής στα χρονικά της Πρέμιερ Λιγκ που χάνει τη δουλειά του Πρωτοχρονιάτικα.

Ακόμη και για τα δεδομένα της Τσέλσι που φημίζεται για την ευκολία με την οποία διώχνει τους τεχνικούς της, σημειώνει το BBC Sport, αυτό το «διαζύγιο» έκανε θόρυβο. Στα τέλη Νοεμβρίου οι «Μπλε» βρίσκονταν μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο, Αρσεναλ. Λίγες μέρες νωρίτερα είχαν συντρίψει την Μπαρτσελόνα στο Τσάμπιονς Λιγκ με 3-0. Η σούπερ νεανική ομάδα του 45χρονου Ιταλού είχε εκπλήξει ευχάριστα τους οπαδούς της και τη διοίκηση του συλλόγου. Στις 12 Δεκεμβρίου ο Μαρέσκα είχε ανακηρυχθεί «Προπονητής του Μήνα» για τον Νοέμβριο. Τρεις εβδομάδες μετά, απολύθηκε.

Η Τσέλσι ολοκλήρωσε το 2025 στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, 15 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Κέρδισε μόνο ένα από τα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Αλλά για την απομάκρυνση του Μαρέσκα δεν ευθύνονται μόνο τα άσχημα αποτελέσματα. Το πρόβλημα ήταν βαθύτερο. Φάνηκε αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας επί της Εβερτον (2-0) -τη μόνη νίκη που πέτυχε τον Δεκέμβριο στην Πρέμιερ Λιγκ- από μια παράξενη δήλωση του προπονητή: «Πολλοί άνθρωποι δεν με στήριξαν, ούτε εμένα ούτε τους παίκτες. Ηταν οι χειρότερες 48 ώρες της θητείας μου στον σύλλογο».

Τότε (13 Δεκεμβρίου) ο Γουέιν Ρούνεϊ είχε πει σε Podcast: «Ξέρει ακριβώς τι λέει και για ποιον το λέει. Οι άνθρωποι της διοίκησης της Τσέλσι αντιλαμβάνονται απολύτως ότι τα λόγια του Μαρέσκα αφορούσαν εκείνους. Θα του έλεγα να είναι πολύ προσεκτικός στο εξής…». Αλλά τον Ιταλό δεν τον ένοιαζε, πλέον, αν οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές της Τσέλσι θα θύμωναν μαζί του. Είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα και… πήγαινε γυρεύοντας να απολυθεί. Την ίδια μέρα, όπως αποκαλύπτουν βρετανικά media, είχε ενημερώσει διοικητικά στελέχη του συλλόγου ότι η Γιουβέντους ενδιαφερόταν να τον προσλάβει. Προηγουμένως είχε αναφέρει δύο επαφές του με τη Μάντσεστερ Σίτι, που αναζητεί από τώρα τον διάδοχο του Πεπ Γκουαρντιόλα για την περίπτωση που ο Καταλανός αποφασίσει να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Δεν το έκανε μόνο επειδή ήταν συμβατική του υποχρέωση. Ηθελε να επιταχύνει (και) με αυτόν τον τρόπο την απόλυσή του, παρότι ο ίδιος διαβεβαίωνε τα «αφεντικά» του ότι θα παρέμενε πιστός στην Τσέλσι. Τα κατάφερε. Φαίνεται, μάλιστα, ότι η απόφαση για την αποπομπή του είχε ληφθεί αρκετές μέρες πριν ανακοινωθεί. Μετά τον αγώνα της 30ης Δεκεμβρίου εναντίον της Μπόρνμουθ, που ήταν ο τελευταίος του στον πάγκο των «Μπλε», δεν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου. Εστειλε τον βοηθό του να ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι ήταν αδιάθετος. Και στο video – ανασκόπηση του 2025, διάρκειας 52 δευτερολέπτων, που πόσταρε η Τσέλσι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στα social media, δεν υπήρχε… ούτε ίχνος του Μαρέσκα.

Οι πληροφορίες του BBC Sport, του Athletic και του Guardian σε ό,τι αφορά τις αιτίες της ρήξης του συλλόγου με τον προπονητή, σχεδόν ταυτίζονται. Η διοίκηση απαιτούσε έχει λόγο στην επιλογή ενδεκάδας και τις αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Το παραδέχεται, όμως ισχυρίζεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές σχετίζονταν αποκλειστικώς με τη διαχείριση φόρτου, την ευημερία των παικτών και τις οδηγίες του ιατρικού τιμ. Το περιβάλλον του Μαρέσκα τη διαψεύδει. Υποστηρίζει πως το εκτεταμένο rotation που του επέβαλλαν, στόχευε στην αύξηση της αγοραστικής αξίας νεαρών ποδοσφαιριστών. Επίσης, ότι διοικητικά στελέχη υπαγόρευαν αποφάσεις σε ζητήματα που είναι ξεκάθαρα αρμοδιότητας του εκάστοτε προπονητή.

Στην αρχή της θητείας του στην Τσέλσι, ο Μαρέσκα υπήρξε αρκετά υποχωρητικός στις πιέσεις που δεχόταν. Οταν ανέλαβε την ομάδα, το 2024, δεν ήταν παρά ένας άπειρος προπονητής που από το 2017 έως το 2023 είχε εργαστεί μόνον ως βοηθός. Μεταξύ άλλων, και του Γκουαρντιόλα στη Σίτι. Ως head-coach είχε δουλέψει μόνο μια σεζόν (2023-2024) στη Λέστερ, και το μόνο του παράσημο ήταν η κατάκτηση του τίτλου στην Τσάμπιονσιπ (Β’ Κατηγορία Αγγλίας) εκείνη τη χρονιά. Οι επιτυχίες που κατέγραψε με την Τσέλσι, τον έκαναν να αλλάξει στάση. Πίστευε ότι, πλέον, εδικαιούτο να φέρνει αντιρρήσεις στη διοίκηση, να εκφράζει δημοσίως τις διαφωνίες και τα παράπονά του, να παραχωρεί συνεντεύξεις και να πραγματοποιεί ομιλίες σε ποδοσφαιρικά σεμινάρια χωρίς την άδεια της διοίκησης.

Κάποια στιγμή έπαψε να φοράει το κοστούμι με το έμβλημα του συλλόγου. Ο νέος του ατζέντης, ο φημισμένος Ζόρζε Μέντες, τον παρότρυνε να… κάνει την επανάστασή του. Να μην είναι, πια, ο προπονητής της Τσέλσι, αλλά να την κάνει «ομάδα του Μαρέσκα». Οι καθημερινές του διαμάχες με τη διοίκηση έφεραν στο club μια μακρά περίοδο έντασης, που κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο. Οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την παρεμβατική τους τακτική, και το σχοινί έσπασε πολύ πριν από την εκπνοή του συμβολαίου του (2029). Αλλωστε, παρά τις επιτυχίες του, ο Μαρέσκα δεν είχε καταφέρει να γίνει απαραίτητος στους οπαδούς. Σε κάποιους δεν άρεσε το στιλ του, σε κάποιους άλλους το αργό και υπομονετικό παιχνίδι της Τσέλσι. Στο ένα ματς φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, ενώ στο επόμενο τον αποδοκίμαζαν. Οπως στον τελευταίο του αγώνα (30/12), που θύμωσαν επειδή αντικατέστησε πάλι τον Κόουλ Πάλμερ.

Από τη μέρα που εξαγόρασαν το club ο Τοντ Μπόελι και οι συνεταίροι του, τον Μάιο του 2022, η Τσέλσι έχει αλλάξει έξι προπονητές. Ο Μαρέσκα «άντεξε» περισσότερο από όλους τους προκατόχους του: 18 μήνες και 92 αγώνες. Αν δεν της είχε χαρίσει τα πρώτα δύο τρόπαια της μετά-Αμπράμοβιτς εποχής, ο «καλύτερος προπονητής της Πρέμιερ Λιγκ», όπως τον χαρακτήρισε ο Γκουαρντιόλα, μάλλον θα είχε απολυθεί νωρίτερα.

