Παρίσι: Δωρεά 61 έργων του Ματίς στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι έλαβε μια «εξαιρετικά γενναιόδωρη» δωρεά 61 έργων του Ανρί Ματίς, τα οποία διατηρούσε η οικογένεια του καλλιτέχνη.

Το μεγαλύτερο μέρος της δωρεάς, στην οποία περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, χαλκογραφίες, λιθογραφίες και ένα γλυπτό, απεικονίζει την κόρη του ζωγράφου, Μαργκερίτ.

Η δωρεά, που περιγράφεται από το μουσείο ως εξαιρετική και ιστορική, έγινε από την Μπάρμπαρα Ντοφίν Ντιτουί, σύζυγο του εγγονού του Ματίς, Κλοντ, ο οποίος πέθανε το 2011 στη Νέα Υόρκη.

Οι συγγενείς του Ματίς είχαν δανείσει πολλά από τα έργα στο μουσείο για την έκθεση «Ματίς και Μαργκερίτ» πέρυσι, αλλά το μουσείο δήλωσε ότι η απόφαση της Ντιτουί να τους επιτρέψει να τα κρατήσουν ήταν μια μεγάλη έκπληξη, ανέφερε ο Guardian.

Το 2013, ο Ντιτουί δώρισε στο Κέντρο Πομπιντού το έργο «Η Μαργκερίτ με μια Μαύρη Γάτα», ένα από τα πιο γνωστά πορτρέτα της κόρης τού Ματίς από τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Η Μαργκερίτ, η οποία ήταν το αγαπημένο θέμα του Ματίς, γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της σχέσης του με ένα από τα μοντέλα του, την Καρολίν Ζομπλάου, όταν σπούδαζε Καλές Τέχνες στο Παρίσι.

Ο καλλιτέχνης αναγνώρισε το παιδί και έφερε τη Μαργκερίτ να ζήσει με τη νέα του οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των ετεροθαλών αδελφών της, Ζαν και Πιερ, όταν παντρεύτηκε τέσσερα χρόνια αργότερα.

Σε ηλικία έξι ετών η Μαργκερίτ προσβλήθηκε από διφθερίτιδα και υποβλήθηκε σε επείγουσα τραχειοτομή. Για πολλά χρόνια κάλυπτε την ουλή με μπλούζες με ζιβάγκο ή φιόγκους, όπως δείχνουν τα πορτρέτα, μέχρι που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την επιδιόρθωσή της στα 26 της.

Αν και η υγεία της παρέμεινε εύθραυστη, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Μαργκερίτ εντάχθηκε στη γαλλική αντίσταση, βασανίστηκε από την Γκεστάπο και απειλήθηκε με απέλαση σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Είχε ξεκινήσει να ζωγραφίζει και συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά εγκατέλειψε τη ζωγραφική για να γίνει βοηθός και ατζέντης του πατέρα της μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 84 ετών, τον Νοέμβριο του 1954.

Συνέχιζε να καταγράφει τα έργα του πατέρα της και πέθανε στο Παρίσι το 1982 σε ηλικία 87 ετών.

Ο Ματίς προτίμησε να κρατήσει τα έργα του στην οικογένεια παρά να τα πουλήσει, γεγονός που καθιστά τη δωρεά ιδιαίτερα σημαντική.

Τα 61 έργα θα προστεθούν στα άλλα 20 έργα τέχνης του Ματίς που ήδη κατέχει το μουσείο.

Ο Φαμπρίς Εργκό, διευθυντής του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι, περιέγραψε τα πορτρέτα της Μαργκερίτ ως «εξαιρετικά όμορφα και συγκινητικά».

«Αυτή η εξαιρετικά γενναιόδωρη χειρονομία μαρτυρά τη βαθιά δέσμευση και την εμπιστοσύνη της κυρίας Ντιτουί στο μουσείο, το οποίο ουσιαστικά γίνεται το νέο σπίτι της Μαργκερίτ για τις δεκαετίες και τους αιώνες που θα ακολουθήσουν», είπε.

