Κραν Μοντανά: Βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας η αιτία της φωτιάς σύμφωνα με τις ελβετικές Αρχές

Οι έρευνες των Αρχών του καντονιού του Βαλέ συνεχίζονται εντατικά μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, με την αστυνομία να δίνει σταδιακά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Στη νέα ενημέρωση, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Γενική Εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλού, δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπινθήρες κεριών ή βεγγαλικών που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε φιάλες σαμπάνιας και μετακινήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή.

Από εκεί, η φωτιά εξαπλώθηκε εξαιρετικά γρήγορα. Οπως ανέφερε, έχουν συλλεγεί και αναλυθεί βίντεο, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές καταθέσεις, μεταξύ των οποίων και των δύο γάλλων διαχειριστών του μπαρ, καθώς και ατόμων που κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι συνεντεύξεις αυτές βοήθησαν τις Αρχές να καταρτίσουν λίστα με όσους βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης του καντονιού του Βαλέ, Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και σε όσους επλήγησαν από την τραγωδία.

Χαρακτήρισε «αβάσταχτο» το γεγονός ότι «κάθε λεπτό που περνά χωρίς απαντήσεις» βαραίνει τις οικογένειες, τονίζοντας ότι οι ομάδες διάσωσης κατέβαλαν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να σωθούν ζωές, να στηριχθούν οι οικογένειες και να μη μείνει κανείς μόνος.

Οπως ανέφερε, οι Αρχές εργάζονται παράλληλα για την ταυτοποίηση των θυμάτων «το ταχύτερο δυνατό», ευχαριστώντας τις υπηρεσίες για τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, τόσο με το νοσοκομείο του Βαλέ όσο και με άλλα νοσοκομεία που προσφέρθηκαν να συνδράμουν.

Ο απολογισμός, όπως ανακοίνωσε, ανέρχεται σε 40 νεκρούς, αριθμό που χαρακτήρισε «συγκλονιστικό». Παράλληλα, ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι» νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ματίας Ρενάρ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις γαλλικές Αρχές για τη στήριξή τους και την προσφορά παροχής νοσηλείας στους τραυματίες, σημειώνοντας ότι το γαλλικό υπουργείο Υγείας διαβεβαίωσε πως η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ελβετίας. Ηδη, όπως είπε, έχουν ξεκινήσει διακομιδές τραυματιών προς νοσοκομεία της Γαλλίας, ενώ εξειδικευμένοι γιατροί συνδράμουν το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία του Βαλέ.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας επισκέφθηκε την Ελβετία και μαζί με τον Ρεϊνάρ συμμετείχαν σε μια «σεμνή στιγμή περισυλλογής», ενώ συναντήθηκαν και με οικογένειες της ιταλικής κοινότητας που επλήγη από την τραγωδία. Όπως έγινε γνωστό, διακομιδές τραυματιών πραγματοποιήθηκαν και προς τη βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 50 τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί ή πρόκειται να μεταφερθούν σύντομα σε ευρωπαϊκές χώρες, σε εξειδικευμένα κέντρα για σοβαρά εγκαύματα. Ο Ρεϊνάρ ανακοίνωσε επίσης ότι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα τελεστεί τελετή μνήμης στο Κραν Μοντανά, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να συγκεντρωθούν «ως κοινότητα και να βιώσουν μαζί αυτό το εθνικό πένθος».

Από το Σάββατο θα «ανοίξει» και διαδικτυακό βιβλίο συλλυπητηρίων για όποιον επιθυμεί να αφήσει μήνυμα συμπαράστασης.

Ο διοικητής της αστυνομίας, Φρεντερίκ Γκιλέρ, τόνισε ότι η επίσημη ταυτοποίηση των 40 θυμάτων συνεχίζεται και αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα». Οπως είπε, οι Αρχές διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και εξειδικευμένη υποστήριξη, ωστόσο πρόκειται για μια διαδικασία που «απαιτεί χρόνο» και προϋποθέτει συνεργασία με πολλές χώρες.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι από τους 119 τραυματίες, οι 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για τους έξι υπόλοιπους.

Από τους ταυτοποιημένους, 71 είναι Ελβετοί , 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, 4 Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας πολίτης του Λουξεμβούργου, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος, ενώ για 14 άτομα η υπηκοότητα παραμένει άγνωστη, με την επισήμανση ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μεταβληθούν.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της ελβετικής δικαστικής αστυνομίας, Πιερ Αντουάν Λενγκέν ανέφερε ότι η ταυτοποίηση των νεκρών αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα», σημειώνοντας ότι σχεδόν όλες οι καντονιακές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί.

Οπως ενημέρωσε, οι Αρχές εφαρμόζουν τη Διαδικασία Ταυτοποίησης Θυμάτων Μαζικών (Καταστροφών Disaster Victim Identification DVI) , η οποία περιλαμβάνει αστυνομικούς, ιατροδικαστές, γιατρούς και οδοντιάτρους. «Δεν επιτρέπεται κανένα λάθος. Πρέπει να παραδώσουμε στις οικογένειες τα σωστά λείψανα», υπογράμμισε.

Ο γενικός διευθυντής του Νοσοκομείου του Βαλέ δήλωσε ότι τη νύχτα του περιστατικού 55 άτομα με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Από αυτούς, 13 πήραν εξιτήριο, ενώ 11 παραμένουν στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι υπόλοιποι 28 διακομίστηκαν σε άλλα ελβετικά ή ξένα νοσοκομεία.

Από τους 11 που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη Σιόν, τέσσερις βρίσκονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ άλλοι τέσσερις χειρουργούνται στο κοντινό νοσοκομείο της Σιέρ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η τραγωδία σημειώθηκε σε περίοδο εορταστικών διακοπών, όταν ο πληθυσμός του Βαλέ διπλασιάζεται, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τις υπηρεσίες υγείας. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών ήταν ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο εκείνο το βράδυ με «συνήθη περιστατικά», ωστόσο, όπως τόνισε, το προσωπικό του νοσοκομείου της Σιόν αντέδρασε άμεσα και «όλοι οι τραυματίες έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δημοσιογράφος έθεσε ερώτημα προς το πάνελ σχετικά με την οροφή του μπαρ. Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, απάντησε ότι η έρευνα εξετάζει την εγκατάσταση αφρώδους υλικού στην οροφή και θα διαπιστώσει, εάν αυτή πληρούσε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οπως διευκρίνισε, σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να δηλώσει με βεβαιότητα εάν το υλικό συμμορφωνόταν ή όχι με τις προδιαγραφές, ούτε εάν είχε τοποθετηθεί με ή χωρίς σχετική άδεια. «Είναι ουσιώδες να μη γίνουν υποθέσεις. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας», τόνισε απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους.

Οι αξιωματούχοι κλήθηκαν επίσης να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα βεγγαλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο μπαρ. Η Εισαγγελέας ανέφερε ότι πρόκειται για «κεριά γενεθλίων που μπορεί κανείς να αγοράσει από ένα κατάστημα», υπογραμμίζοντας πως «όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτά». Παράλληλα, σημείωσε ότι η έρευνα θα εξετάσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα και κατά πόσο είναι κατάλληλα για χρήση σε κλειστό χώρο.

Σε επόμενο ερώτημα δημοσιογράφου σχετικά με την ευθύνη και το αν οι αρχές θα λάβουν μέτρα ώστε οι δύο Γάλλοι διαχειριστές του μπαρ να μη «επιστρέψουν απλώς στη Γαλλία, δεδομένου ότι η χώρα δεν εκδίδει τους υπηκόους της», απάντησε ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Όπως ανέφερε, «προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί καμία ποινική ευθύνη».

Μιλώντας σε γενικότερο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «όταν ένα άτομο έχει κληθεί να καταθέσει για παροχή πληροφοριών και υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, οι Αρχές μπορούν να λάβουν μέτρα για να το αποτρέψουν».

