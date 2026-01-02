Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε» λέει ο αδελφός της

Δραματικές ώρες ζει η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία αγνοείται μετά τη καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, βυθίζοντας στο πένθος τη διεθνή κοινότητα.

Η ανήλικη, κάτοχος διπλής ελληνοελβετικής υπηκοότητας, βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation» το μοιραίο βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.

Η σορός της δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αδελφός της, Ρομέν.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε.

Νωρίτερα μέσω Instagram, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μαζί της, συνοδευόμενη από ένα λευκό περιστέρι και μια καρδιά.

«Δεν ξέρουμε τίποτα για την αδελφή μου, ακόμα» δήλωσε στο protothema.gr ο Ρομέν Καλλέργης, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπό σου».

