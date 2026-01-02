Ουκρανία: Ο Μπουντάνοφ νέος προσωπάρχης του Ζελένσκι

Ο Βολοντίμρ Ζελένσκι επέλεξε τον αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ για τη σημαντική θέση του προσωπάρχη του.

O Μπουντάνοφ έχει γίνει γνωστός για τη διενέργεια μεγάλων πετυχημένων επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας.

«Είχα συνάντηση με τον Κιρίλο Μπουντάνοφ και του πρότεινα να αναλάβει επικεφαλής του γραφείου της προεδρίας», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι επίσημες διαδικασίες» για τον διορισμό του «έχουν ξεκινήσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρο Λίτβιν, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου.

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ δήλωσε ότι αποδέχθηκε την πρόταση του Ζελένσκι.

Ο προηγούμενος προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γέρμακ, άνθρωπος με μεγάλη επιρροή, παραιτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου έπειτα από σκάνδαλο διαφθοράς στην κυβέρνηση.

Ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς είχαν διενεργήσει έρευνα στην οικία του, χωρίς να τον εγγράψουν προσώρας στον κατάλογο των υπόπτων.

Ο Μπουντάνοφ, που θα κλείσει τα 40 σε δύο ημέρες, κατάφερε ξαφνικά πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, που απέδειξαν την τρωτότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) από το 2020, ο Μπουντάνοφ συμμετείχε προσωπικά σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της GUR, είχε στοχοποιηθεί σε «τουλάχιστον 10» απόπειρες δολοφονίας.

«Αυτή τη χρονική στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να επικεντρωθεί περισσότερο στα θέματα ασφαλείας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Αμυνας και Ασφάλειας, καθώς και στη διπλωματική οδό των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι, εξηγώντας την επιλογή του.

«Ο Κιρίλο έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε αυτούς τους τομείς και το απαραίτητο σθένος προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελέσματα», είπε ακόμη ο ουκρανός πρόεδρος.

Αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2024, ο Μπουντάνοφ έχει εμπλακεί επίσης σε ανταλλαγές αιχμαλώτων ενώ ήταν επικεφαλής ενός σώματος που συντόνιζε τη μεταχείριση των αιχμαλώτων.

Εχει λάβει το παράσημο του Ηρωα της Ουκρανίας, ενώ θεωρείται ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Ζελένσκι.

