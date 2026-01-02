Γαλλία: «Μας έγδυσαν ψηφιακά» – έρευνα για deepfakes γυναικών και εφήβων από το Grok

Οι γαλλικές Αρχές ξεκινούν έρευνα για τη μαζική παραγωγή και διάδοση σεξουαλικών deepfakes που δημιουργήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης Grok στο κοινωνικό δίκτυο X, όπως ανέφερε στο Politico η Εισαγγελία του Παρισιού.

Η υπόθεση τέθηκε στις 2 Ιανουαρίου ενώπιον της Eισαγγελίας από τους γάλλους βουλευτές Αρτούρ Ντελαπόρ και Ερίκ Μποτορέλ, έπειτα από χιλιάδες καταγγελίες ότι μη συναινετικά σεξουαλικά βίντεο δημιουργήθηκαν από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο X .

«Τα συγκεκριμένα γεγονότα εντάχθηκαν στην ήδη υφιστάμενη έρευνα που αφορά το X», ανέφερε η Εισαγγελία του Παρισιού, επισημαίνοντας ότι το αδίκημα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και χρηματικό πρόστιμο 60.000 ευρώ. Οι δύο βουλευτές επιβεβαίωσαν στο Politico ότι έχουν καταθέσει επίσημες αναφορές στις αρμόδιες Αρχές.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, εκατοντάδες γυναίκες και ανήλικοι έχουν καταγγείλει ότι φωτογραφίες τους που είχαν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γδύθηκαν» ψηφιακά από το Grok –την ΤΝ που είναι ενσωματωμένη στο X– κατόπιν αιτήματος χρηστών. Τα συγκεκριμένα φωτομοντάζ που παράγονται μέσω ΤΝ «παραβιάζουν την αξιοπρέπεια των απεικονιζόμενων προσώπων», δήλωσε ο Ντελαπόρ στην επιστολή του προς τον Εισαγγελέα.

Σε επικοινωνία με το Politico, το γραφείο Ψηφιακής Πολιτικής της Γαλλίας ανέφερε ότι τρεις κυβερνητικοί υπουργοί –ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκίρ, η υφυπουργός αρμόδια για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Ψηφιακές Υποθέσεις Αν Λε Ενάνφ και η υπουργός Ισότητας Αρόρ Μπερζέ– έχουν αναφέρει «προδήλως παράνομο περιεχόμενο» στον εισαγγελέα και στην κυβερνητική πλατφόρμα εποπτείας του διαδικτύου Pharos, με στόχο την «άμεση αφαίρεσή του».

Η ύπατη αρμοστής της Γαλλίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού δήλωσε «εξοργισμένη» από αυτές τις πρακτικές.

Η υπόθεση ενισχύει την έρευνα που έχει ήδη ανοίξει η γαλλική μονάδα δίωξης κυβερνοεγκλήματος κατά του X, η οποία επεκτάθηκε τον Νοέμβριο ώστε να περιλάβει και αντισημιτικές δηλώσεις και περιεχόμενο άρνησης του Ολοκαυτώματος, που διαδόθηκαν μέσω του Grok.

Το Politico ζήτησε από το X ένα σχόλιο, όμως έως τη στιγμή της δημοσίευσης δεν είχε απαντήσει.

Σε ανάρτησή του στο X, το Grok παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις όπου χρήστες ζήτησαν και έλαβαν εικόνες που δημιουργήθηκαν με ΤΝ και απεικονίζουν ανηλίκους με ελάχιστη ένδυση», σημειώνοντας ότι «η xAI διαθέτει δικλίδες ασφαλείας, ωστόσο βρίσκονται σε εξέλιξη βελτιώσεις ώστε να αποκλειστούν πλήρως τέτοιου είδους αιτήματα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό έως τη στιγμή της δημοσίευσης.

