Πρόσωπα: Το πολιτικό χρηματιστήριο του 2026

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά υψηλού πολιτικού ρίσκου και αυξημένης κινητικότητας. Οχι μόνο γιατί πλησιάζει το τέλος της κυβερνητικής τετραετίας, αλλά και επειδή τον Αύγουστο του ίδιου έτους ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε μεγάλο μέρος του κυβερνητικού αφηγήματος.

Οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις για τα επόμενα χρόνια έως το 2030 αλλά και η κοινωνική κόπωση από την ακρίβεια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάσταση του κράτους, συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου τα πρόσωπα, περισσότερο ίσως και από τα κόμματα, αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό χρηματιστήριο ανεβάζει ρυθμούς, καθώς παλιοί αλλά και νέοι «παίκτες» τοποθετούνται σε μια χρονιά μεταβατική – που μπορεί όμως να είναι και εκλογική εφόσον ο Πρωθυπουργός επιλέξει τον αιφνιδιασμό. Ιδού, λοιπόν, τα πρόσωπα που ετοιμάζονται να ξεδιπλώσουν τις κινήσεις τους διαμορφώνοντας το σκηνικό του 2026.

Κυριάκος Μητσοτάκης



Ο Πρωθυπουργός, μετά από ένα δύσκολο 2025, διατηρεί κατά τι μειωμένα σε σύγκριση με πέρυσι δημοσκοπικά ποσοστά, στην περιοχή από το 27% έως το 30% στην εκτίμηση ψήφου και κυρίως χωρίς τη δυναμική που θα ήθελε έναν χρόνο πριν από τις εκλογές. Η φθορά από την κρίση του κόστους ζωής είναι ξεκάθαρη, ενώ η εικόνα της ΝΔ επιδεινώθηκε το 2025 από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την οικονομική πρόοδο που προβάλλει η κυβέρνηση.

Οι εσωτερικές πιέσεις εντός του κόμματος από πλευράς Καραμανλή και ο παράγων Σαμαράς, που θα μπορούσε να ιδρύσει κόμμα ακόμη και λίγο προ των εκλογών ώστε να «κόψει» από τη ΝΔ, σημαίνουν ότι η πολιτική ισορροπία είναι επισφαλής. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την αδυναμία του επιτελείου του Μαξίμου να διαχειριστεί προβλήματα (π.χ. της πληρωμής των αγροτών ή των ΕΛΤΑ) και οι περισσότεροι αναμένουν πλέον τον τελευταίο ανασχηματισμό εντός του πρώτου τριμήνου της νέας χρονιάς.

Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει χωρίς αντίπαλο κόμμα και αρχηγό με χαρακτηριστικά κυβερνησιμότητας και με τις πρωτοβουλίες στα χέρια του, όπως κάθε πρωθυπουργός. Ενώ όσο κυκλώνεται, ελάχιστοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θα μείνει με σταυρωμένα χέρια.

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Αμυνας εμφανίζεται ως το πιο δημοφιλές πρόσωπο στις μετρήσεις της κοινής γνώμης μεταξύ των υπουργών. Ο ίδιος έχει εντάξει πρώτος, πριν από τον κ. Μητσοτάκη, το μότο «Ελλάδα 2030» στην ατζέντα του υπουργείου του, κάτι που συμβόλισαν το 2025 και τα μεγαλοπρεπή εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου.

Πολλοί είδαν στην κίνηση αυτή έναν συμβολισμό για τις πολιτικές φιλοδοξίες του, ενώ δεν λείπουν οι πληροφορίες ότι δέχτηκε εισηγήσεις το φθινόπωρο του 2025 να κάνει ένα βήμα παραπάνω, εν μέσω τριβών με το Μέγαρο Μαξίμου για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ώστε να λάβει πρώτος μια διακριτή θέση στην κούρσα της διαδοχής.

Πάντως ο κ. Δένδιας κινείται θεσμικά και αφήνει την απόσταση που τον χωρίζει πλέον από τον κ. Μητσοτάκη να προκύπτει από τα συμφραζόμενα των κινήσεών του. Οπως η παρουσία του στο τέλος της χρονιάς σε εκδηλώσεις εφημερίδων που αντιπολιτεύονται σκληρά την κυβέρνηση (όχι όμως και τον ίδιο) πλάι στους Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελο Βενιζέλο στην πρώτη και Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη.

Το 2026 ο κ. Δένδιας αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, συμβολικά ή και άμεσα πολιτικά, για τη διεκδίκηση της ηγεσίας μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ωστόσο δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι θα ηγηθεί του κόμματος και στις επόμενες εκλογές.

Κυριάκος Πιερρακάκης

Η εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup αποτελεί σημαντική επιτυχία, υπογραμμίζοντας την προσωπική του άνοδο και ενισχύοντας το ευρωπαϊκό του κύρος. Η νέα αυτή θέση θεωρείται πολιτικό «μπόνους» για την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας τη συμβολική και πρακτική αναβάθμιση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικονομικό πεδίο μετά τη δεκαετή κρίση. Είναι όμως ένα «μπόνους» και για τον ίδιο τον κ. Πιερρακάκη, οπότε μοιραία τροφοδοτεί σενάρια για το πολιτικό του μέλλον.

Μία από τους παραμέτρους είναι η διάρκεια της θητείας του στην κεφαλή του Eurogroup, που εκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2028 (έναν χρόνο και πλέον μετά τις εκλογές της άνοιξης του 2027), και η δυνατότητα, αν τα πάει καλά και παραμένει υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα, να διεκδικήσει και μια δεύτερη θητεία στο Eurogroup έως το τέλος του 2030.

Αν η ΝΔ δεν θα είναι ένας από τους πόλους της κυβέρνησης μετά τις εκλογές του 2027, πράγμα δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα, η μετακίνηση του κ. Πιερρακάκη από το ΥΠΟΙΚ μπορεί να δυσκολέψει ακόμη και την ολοκλήρωση της πρώτης ευρωπαϊκής θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές του είναι ανεβασμένες και κάποιοι θα τον έβλεπαν να μπαίνει «σφήνα» στην κούρσα διαδοχής στη ΝΔ, ακόμη και κόντρα στον Νίκο Δένδια, ακόμη και με τη στήριξη του κ. Μητσοτάκη, εάν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να ανοίξει το παιχνίδι. Ολα αυτά όμως είναι, επί του παρόντος, σενάρια.

Αντώνης Σαμαράς

Ο πρώην πρωθυπουργός έκοψε τις γέφυρες με τον κ. Μητσοτάκη αλλά διατηρεί σχέσεις με τον Κώστα Καραμανλή. Και αν κρίνει κανείς από την παρουσίες και τη σημειολογία σε εκδήλωση αντιπολιτευόμενης εφημερίδας τον Δεκέμβριο, βρίσκεται κοντά και στους Νίκο Δένδια και Βαγγέλη Βενιζέλο (στην περίπτωση του κ. Βενιζέλου, στη βάση της παλαιότερης κυβερνητικής συνεργασίας τους και των καλών προσωπικών σχέσεων). Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς αφήνει ανοικτή την ίδρυση κόμματος, αλλά όπως φαίνεται όλα θα κριθούν την τελευταία στιγμή, ίσως και το τελευταίο δίμηνο προ της κάλπης.

Δημοσκοπικά, όσοι δηλώνουν «πολύ πιθανό» ή «αρκετά πιθανό» να ψηφίσουν ένα «κόμμα Σαμαρά» κυμαίνονται στις μετρήσεις του Δεκεμβρίου από 8% έως 14%, ποσοστό όχι ευκαταφρόνητο, καθώς οι πιθανοί ψηφοφόροι του είναι κυρίως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός αυτό τροφοδοτεί σενάρια που λένε ότι, με βάση την εκτίμηση ψήφου για τη ΝΔ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, που κυμαίνεται μεταξύ 27% και 30%, ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά με απήχηση ακόμη και 5% θα μπορούσε να ρίξει το κυβερνών κόμμα ακόμη και κάτω από το 25% που προσφέρει το μπόνους. Αλλά βέβαια μιλάμε και πάλι για ασκήσεις επί χάρτου.

Νίκος Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σιωπηρή δυσπιστία στο εσωτερικό του κόμματος και την πίεση από ανταγωνιστικά σχήματα στο χώρο της Κεντροαριστεράς και ευρύτερα του αντι-μητσοτακικού στρατοπέδου, ιδίως μετά την ενεργοποίηση του κ. Τσίπρα. Παρά τις προσπάθειες επανατοποθέτησης του ΠΑΣΟΚ με την εκπόνηση προγράμματος που απευθύνεται περισσότερο στο κεντροαριστερό κοινό και λιγότερο στην προσπάθεια συντονισμού με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως συνέβη μέχρι την άνοιξη του 2025, το 2026 κρύβει παγίδες. Η δημοσκοπική στασιμότητα –με ποσοστά που δύσκολα υπερβαίνουν το 14%– και η αβεβαιότητα γύρω από τον πολιτικό προσανατολισμό του κόμματος περιορίζουν τις δυνατότητες ανάκαμψης. Σε σημείο όπου κάποιοι αναλυτές βάζουν στο ζύγι, εκτός από το πιθανό κόμμα Τσίπρα, και το ενδεχόμενο ένα κόμμα από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού να πιέσει σε τέτοιο βαθμό δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ (παρότι η κυρία Καρυστιανού δεν έχει κεντροαριστερό ούτε καν πολιτικό πρόσημο με βάση τη γεωγραφία των κοινοβουλευτικών δυνάμεων), ώστε να εμφανιστεί στις μετρήσεις ακόμη και στην τέταρτη θέση.

Βεβαίως, πρόκειται για ακραίο σενάριο, το οποίο θα αποτραπεί αν το στίγμα του ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό και προγραμματικό το 2026, ως εναλλακτική στη ΝΔ και όχι ως μια ακόμη δημαγωγική επιλογή.

Αλέξης Τσίπρας



Ο πρώην πρωθυπουργός επανεμφανίζεται με νέο πολιτικό σχέδιο: η έκδοση του βιβλίου και οι περιοδείες ανά την Ελλάδα σημειώνονται ως τα επόμενα βήματα της στρατηγικής τού rebranding, που στοχεύει σε ένα ευρύτερο πολιτικό ακροατήριο και στην ανακοίνωση ενός νέου κόμματος/κινήματος πριν από τις εκλογές. Οι κινήσεις και η ρητορική του υποδηλώνουν μια προσπάθεια επανατοποθέτησης στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Οι μετρήσεις δίνουν μια μικτή εικόνα. Στη δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon τον Δεκέμβριο, το 12,6% δηλώνει τώρα ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ένα 9,1% δηλώνει πως είναι «αρκετά πιθανό», σύνολο δηλαδή 21,7% από 17,6% (9,9% και 7,7%), που ήταν η μέτρηση του Νοεμβρίου.

Ομως, παρότι οι έρευνες αυτές γίνονται σε υποθετική βάση, όλες δείχνουν ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα ταράξει τα νερά της Κεντροαριστεράς. Αν συνδυάσει κανείς την εικόνα των μετρήσεων με τη γενναία στήριξη του κ. Τσίπρα από οικονομικούς και εκδοτικούς ομίλους, είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει το 2026. Και αν όχι τόσο τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη, που θεωρεί ότι η αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα ενισχύει το αφήγημα της σταθερότητας, σίγουρα το ΠΑΣΟΚ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να το συζητά κανείς από τη στιγμή που στελέχη του «αυτοπροτείνονται» για τη συμμετοχή σε ένα σχήμα υπό τον κ. Τσίπρα.

Ευάγγελος Βενιζέλος

Αλλιώς άρχισε το 2025 για τον κ. Βενιζέλο, αλλιώς τελειώνει. Τις πρώτες ημέρες της χρονιάς που φεύγει το ΠΑΣΟΚ έμοιαζε να είχε πεισθεί από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κ. Βενιζέλο. Γι’ αυτό λέγεται ότι τήρησε στάση αναμονής και δεν πρότεινε πρώτο την ανανέωση της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, μια κίνηση που θα έφερνε σε δύσκολη θέση τον κ. Μητσοτάκη. Αν η κίνηση δεν έγινε εν αναμονή της πρότασης του κ. Μητσοτάκη για τον κ. Βενιζέλο (που δεν έγινε ποτέ, καθώς προτάθηκε στις 15/1 ο κ. Τασούλας), πρόκειται για σενάριο μακιαβελικής υφής.

Το μυστήριο, πάντως, για όσα συνέβησαν πριν από έναν χρόνο πυκνώνει αν προσθέσει κανείς όσα ο Γ. Παπαχρήστος έγραψε στα «Νέα»: ότι στις 23 Δεκεμβρίου του 2024 ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο «στην κατοικία σοβαρού έλληνα επιχειρηματία στη Φιλοθέη και του δήλωσε καθαρά ότι θα τον προτείνει για το αξίωμα του Προέδρου. Εδωσαν και τα χέρια».

Στο τέλος, πλέον, της χρονιάς, με τον κ. Βενιζέλο να κρατάει ανοικτούς διαύλους με το ευρύτερο αντι-μητσοτακικό στρατόπεδο, διακινούνται σενάρια που θέλουν μετεκλογικές κυβερνήσεις συνεργασίας με πρωθυπουργό ο οποίος δεν θα είναι ο κ. Μητσοτάκης και τον κ. Βενιζέλο ως ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τον συγκεκριμένο ρόλο. Αλλά και πάλι μιλάμε για σενάρια που προϋποθέτουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής και σημαίνον στέλεχος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2015 καταφέρνει να βρίσκεται με διάφορους τρόπους στην επικαιρότητα. Το 2025 ανέδειξε το θέμα των Τεμπών, ξεπέρασε δημοσκοπικά για ένα διάστημα το ΠΑΣΟΚ και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας και μια μικρή ανάκαμψη χάρη στην παρουσία της στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ξεπέρασε κάθε όριο, επιτιθέμενη ακόμη και στη σύζυγο του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου.

Για το 2016 τα ερωτήματα είναι αν θα καταγράψει απώλειες από το κόμμα Τσίπρα, αλλά και πώς θα κινηθεί πολιτικά, αν η Μαρία Καρυστιανού αποφασίσει οριστικά να κάνει δικό της κόμμα. Προς το παρόν η Ζωή Κωνσταντοπούλου μοιάζει να διατηρεί επαφή με το «κίνημα των Τεμπών» μέσα από την εκπροσώπηση του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι, η απεργία πείνας του οποίου, τον Σεπτέμβριο, με την ίδια στο πλευρό του, βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας.

Μαρία Καρυστιανού

Ισως ο μεγαλύτερος πολιτικός γρίφος του 2026. Με λόγο αντισυστημικό, η πρόεδρος του συλλόγου Τέμπη 2023 συγκέντρωνε μέχρι τον Σεπτέμβριο μια δημοσκοπική δυνητική ψήφο που εκτινάχθηκε ακόμη και στο 32%.

Στη συνέχεια, οι αποκαλύψεις του Νίκου Καραχάλιου, πρώην συνεργάτη του Κώστα Καραμανλή, για τις επαφές της με τον Νίκο Νικολόπουλο, τη γερόντισσα ιερομόναχη που μιλάει αραμαϊκά και μια αστρολόγο, έδειξαν να ευνοούν τις επιδιώξεις οικονομικών και εκδοτικών ομίλων που επιθυμούν έναν «καθαρό διάδρομο» για τον κ. Τσίπρα στην Κεντροαριστερά και μια ευκαιρία για τον κ. Σαμαρά να αφαιρέσει ψήφους από τη μητσοτακική ΝΔ, μέσω της αποδόμησης της κυρίας Καρυστιανού.

Πολλά όμως θα κριθούν το 2026, αρχής γενομένης από το πρώτο δίμηνο και την πορεία προς τις εκδηλώσεις μνήμης για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών στο τέλος Φεβρουαρίου.

Με το βλέμμα στην κάλπη

Με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης να λειτουργεί ως ορόσημο και την οικονομία να εισέρχεται σε μια φάση με πολύ λιγότερα ευρωπαϊκά «καύσιμα», το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι ανεβαίνουν και ποιοι υποχωρούν στο πολιτικό χρηματιστήριο, αλλά και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο του 2026, με το αιτιολογικό ότι η νέα κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας για την ελληνική προεδρία της ΕΕ που αρχίζει το β’ εξάμηνο του 2027, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Σε ένα σκηνικό ρευστό, με νέους και παλιούς παίκτες να διεκδικούν χώρο, η στρατηγική της επιλογής του κατάλληλου χρόνου ίσως αποδειχθεί εξίσου κρίσιμη με τη στρατηγική των προσώπων.

