Κραν Μοντανά: Η τραγωδία και η προειδοποίηση

Είναι αλήθεια πως οι Ελβετοί φημίζονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των νόμων, περιλαμβανομένης ακόμη και της απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικής σκούπας της Κυριακές, όπως αναφέρουν ενδεικτικά σε δημοσίευμά τους οι Times του Λονδίνου.

Ομως στα περίφημα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας συχνά αψηφούνται (όπως συμβαίνει, άλλωστε, σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας) οι απαιτούμενοι κανόνες ασφαλείας. Λόγου χάρη, σύμφωνα με τους Times, αρκετά ξενοδοχεία εξακολουθούν να διαθέτουν σαλόνι στο οποίο επιτρέπεται το κάπνισμα, παρά την πανεθνική απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ πριν από 15 χρόνια.

Και ενώ τα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ έχουν προσωπικό ασφαλείας, η κύρια έγνοιά τους τους είναι περισσότερο να σταματούν τους καυγάδες μεταξύ μεθυσμένων τουριστών παρά να φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων σωστής λειτουργίας στο κάθε κατάστημα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί (οι οποίοι, μάλιστα, οπλοφορούν) στα χιονοδρομικά κέντρα και τις λοιπές κοινότητες της ελβετικής υπαίθρου, είναι οι μεθυσμένοι και οι κλοπές εξοπλισμού σκι, με τους ανθρώπους να αφήνουν ξεκλείδωτα τα αυτοκίνητα, ακόμα και τα σπίτια τους.

Αλλά η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς κατέδειξε με τον πλέον τραγικό τρόπο πως η αμέλεια μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες.

Αναφορές ότι το νυχτερινό κέντρο ήταν υπερπλήρες σόκαραν τον τουριστικό κλάδο και τα μπαρ αναμφίβολα θα αρχίσουν να τηρούν τους όποιους κανόνες ασφαλείας, ειδικά σε μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα όπως είναι το Ζέρματ και το Σεντ Μόριτζ. Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι η φονική πυρκαγιά με τους τουλάχιστον 47 νεκρούς (έως το μεσημέρι της Παρασκευής) και τους δεκάδες τραυματίες ήταν μια τραγωδία εν αναμονή.

Οπως αναφέρουν οι Times, μέρος του βαθύτερου προβλήματος (το οποίο υφίσταται σε πολλούς άλλους τουριστικούς προορισμούς ανά τον κόσμο) είναι ότι πολλά νυχτερινά κέντρα στις Αλπεις έχουν μόνο τέσσερις μήνες, μεταξύ Δεκεμβρίου και Απριλίου, για να αποκομίσουν το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων εσόδων τους. Αλλά ακόμα και κατά τη διάρκεια της χιονοδρομικής περιόδου, η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη μόνον κατά τις εβδομάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των διακοπών του Φεβρουαρίου και του Πάσχα. Αυτό σημαίνει πως πολλοί επιχειρηματίες είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα στραβά μάτια, στοιβάζοντας, για παράδειγμα, πελάτες στα καταστήματά τους, καθώς μια κακή χρονιά θα μπορούσε να τους αναγκάσει ακόμη και να βάλουν λουκέτο.

Δεδομένου ότι τα χειμερινά σπορ αποτελούν μέρος της εθνικής ταυτότητας της Ελβετίας, το πολύνεκρο δυστύχημα σε ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας αναμφίβολα έχει τρομάξει όχι μόνο τους τουρίστες αλλά και τους ντόπιους, ειδικά τους 170.000 Ελβετούς, το 4% του εργατικού δυναμικού, που εργάζονται στη βιομηχανία του τουρισμού. Το 2024, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η Ελβετία κέρδισε περί τα 35,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,5 έως 3% του ΑΕΠ της, από αλλοδαπούς τουρίστες.

«Είναι μια καταστροφή», δήλωσε ένας ξενοδόχος στο κοντινό Ζαας-Φε. «Αυτές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και όλοι γνωρίζουν τους πάντες. Σπαράζουν οι καρδιές μας με ό,τι συνέβη στο Κραν Μοντανά. Η αλπική μας κοινότητα είναι συγκλονισμένη».

Η εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς είναι αυτή με τη μεγαλύτερη κίνηση κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου σε πολλά από τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας, όμως ντόπιοι στο Κραν Μοντανά ανέφεραν πως φέτος ήταν περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μπαρ Le Constellation, ωστόσο, ήταν κατάμεστο από κόσμο. Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές η φονική πυρκαγιά θα αποτελέσει μια τραγική προειδοποίηση για την απόλυτη ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των όποιων κανόνων ασφαλείας σε μία στρατηγικής σημασίας βιομηχανία της Ελβετίας.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, συγκεκριμένα την 21η Ιανουαρίου του 2025, μια επίσης φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 78 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από πενήντα.

