Χάρκοβο: Κατέρρευσε πολυκατοικία από ρωσικό πύραυλο

Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσαν οι Ρώσοι, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Χάρκοβο, όπου έπληξαν πολυώροφες πολυκατοικίες.

Τα συνεργεία διάσωσης αγωνίζονταν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 15, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινιεχούμποφ. Ομως, ο τελικός απολογισμός αναμένεται μεγαλύτερος.

«Αρχικά ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.

