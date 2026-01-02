Χάρκοβο: Κατέρρευσε πολυκατοικία από ρωσικό πύραυλο

103
Συντρίμμια, καπνοί και φλόγες στο σημείο όπου κατέρρευσε πολυώροφη πολυκατοικία, στο Χάρκοβο | REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν από το πλήγμα των Ρώσων στο κτίριο, το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να φτάσουν εγκλωβισμένους στα ερείπια

Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν από το πλήγμα των Ρώσων στο κτίριο, το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να φτάσουν εγκλωβισμένους στα ερείπια

Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσαν οι Ρώσοι, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Χάρκοβο, όπου έπληξαν πολυώροφες πολυκατοικίες.

Τα συνεργεία διάσωσης αγωνίζονταν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 15, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινιεχούμποφ. Ομως, ο τελικός απολογισμός αναμένεται μεγαλύτερος.

Διασώστης στα συντρίμμια της πολυκατοικίας, το μεσημέρι της Παρασκευής – REUTERS/Sofia Gatilova

«Αρχικά ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.

