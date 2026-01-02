Καματερό: Απήγαγαν 40χρονο και τον ξυλοκόπησαν για χρέος 16.000 ευρώ

Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και εκβίασης, που θυμίζει μαφιόζικη ταινία, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού.

Επειτα από έρευνα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, συνέλαβαν έναν 21χρονο Ρουμάνο στο σπίτι του στο Καματερό, καθώς κατηγορείται πως είχε κλειδώσει σε δωμάτιο της οικίας του έναν 40χρονο λόγω οικονομικών διαφορών.

Οπως προέκυψε από τις έρευνες των Αρχών, το πρωί της 30ής Δεκεμβρίου οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο ραντεβού σε κατάστημα εστίασης στην Ανάβυσσο, προκειμένου να συζητήσουν την εξόφληση του ποσού των 16.000 ευρώ που φέρεται να χρωστούσε ο 40χρονος στον νεαρό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αδυνατούσε να εξοφλήσει το συγκεκριμένο ποσό και ο 21χρονος, που συνοδευόταν από ακόμη δύο άτομα, τον απείλησαν λέγοντάς του: «Θα σου κάνουμε κακό αν δεν μας δώσεις τα λεφτά τώρα». Μάλιστα, άρχισαν να τον γρονθοκοπούν στο πρόσωπο ενώ τον επιβίβασαν με τη βία στο όχημα του νεαρού και φέρεται να του είπαν: «Θα σε κλειδώσουμε στο σπίτι μέχρι να βρεις τα λεφτά και να μας τα δώσεις».

Με ενοικιαζόμενο όχημα, το οποίο είχε στην κατοχή του ο Ρουμάνος, τον μετέφεραν στην οικία του στο Καματερό, όπου τον κλείδωσε σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού του, αφήνοντάς του, ωστόσο, το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 40χρονος κάλεσε τον πατέρα του, περιγράφοντάς του την κατάσταση και μέσω εφαρμογής του έστειλε την ακριβή τοποθεσία του.

Ετσι, το βράδυ της 30ής Δεκεμβρίου ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία εντόπισε την οικία όπου ήταν κλειδωμένος ο 40χρονος και, έπειτα από παρακολούθηση, το επόμενο πρωί κατάφερε να συλλάβει τον 21χρονο τη στιγμή που έβγαινε από την πολυκατοικία.

Στην οικία του εντοπίστηκαν ένα μεταλλικό ρόπαλο και ένα μεταλλικό γκλοπ, ενώ το κινητό του τηλέφωνο στάλθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω έρευνα.

Συνοδεία αστυνομικών ο 40χρονος μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση όπου διαγνώσθηκε ότι φέρει εκχύμωση και αιμάτωμα άνω και κάτω βλεφάρου του δεξιού ματιού, περιοφθαλμική εκχύμωση και αιμάτωμα άνω και κάτω βλεφάρου του αριστερού ματιού.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, εκβίαση, παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στις 5 Ιανουαρίου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News