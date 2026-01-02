Ρεύμα: Σταθερά για τέταρτο μήνα τα τιμολόγια της Ηρων

Αμετάβλητες για τέταρτο συνεχή μήνα παραμένουν οι τιμές του «πράσινου τιμολογίου» της Ηρων τον Ιανουάριο, παρά την αύξηση στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το«πράσινο τιμολόγιο» του παρόχου, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την τελική τιμή προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας.

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) Έκπτωση Συνέπειας ΗΡΩΝ BASIC HOME 5,0 0,14760 -41,37% ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S 5,0 0,17780 -21,27% ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L 5,0 0,17941 -21,24%

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές στα σταθερά προγράμματα HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή ως και την επόμενη άνοιξη.

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) Έκπτωση Συνέπειας Διάρκεια (μήνες) ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME 9,90 0,09450 -50% 18 ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME 9,90 0,10945 -45% 12

