«Είμαι τέλεια. Εσκισα στο γνωστικό τεστ» απαντά ο Τραμπ στις φήμες για την υγεία του

Την ώρα που η φυσική και πνευματική του κατάσταση του αμερικανού προέδρου εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η υγεία του είναι «τέλεια», δηλώνοντας για μια ακόμα φορά ότι «έσκισε» σε γνωστική εξέταση.

«Οι γιατροί του Λευκού Οίκου μόλις ανακοίνωσαν ότι είμαι σε “ΤΕΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑ” και ότι “ΕΣΚΙΣΑ” (δηλαδή απάντησα σωστά στο 100% των ερωτήσεων) για τρίτη συνεχόμενη φορά στη γνωστική μου εξέταση», έγραψε ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου συνηθίζει να προβάλλει με έμφαση τις –όπως τις χαρακτηρίζει– «λαμπρές» επιδόσεις του σε τέτοιου είδους τεστ, επισημαίνοντας μάλιστα ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους του δεν είχε ποτέ υποβληθεί σε αντίστοιχη εξέταση.

Τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ αναζωπυρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επιβράδυνση των ρυθμών του.

Ο ίδιος εμφανίστηκε, επίσης, να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων, ενώ καταγράφηκε σε φωτογραφίες με εμφανή αιματώματα στο δεξί του χέρι και πρησμένους αστραγάλους.

Στις επικρίσεις αυτές απάντησε σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, αποδίδοντας τα αιματώματα στο χέρι του στη μεγάλη δόση ασπιρίνης που λαμβάνει καθημερινά.

«Λένε ότι η ασπιρίνη βοηθά στην αραίωση του αίματος και εγώ δεν θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω να κυλάει ωραίο, αραιό αίμα», δήλωσε, αιτιολογώντας τη λήψη 325 χιλιοστογράμμων ασπιρίνης την ημέρα, ποσότητα σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη που συνήθως συνιστούν οι γιατροί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε, τέλος, ότι τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι τον φωτογράφισαν τη στιγμή που απλώς «ανοιγόκλεινε τα μάτια».

