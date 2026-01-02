Το 2025 έγραψε ιστορία ως το θερμότερο έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα ταυτισμένη διαχρονικά με το μουντό και βροχερό της κλίμα, βίωσε το 2025 τη θερμότερη αλλά και πιο ηλιόλουστη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office), η οποία κάνει λόγο για «σαφή ένδειξη» της κλιματικής αλλαγής.

Με μέση θερμοκρασία τους 10,09 βαθμούς Κελσίου, το 2025 ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 10,03 βαθμών που είχε σημειωθεί το 2022.

Οπως επισημαίνει το Met Office, τέσσερα από τα πέντε τελευταία χρόνια συγκαταλέγονται πλέον στα πέντε θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα από την έναρξη των μετεωρολογικών αρχείων το 1884, ενώ και τα δέκα θερμότερα έτη εντοπίζονται αποκλειστικά στις δύο τελευταίες δεκαετίες.

«Αυτό δείχνει με ολοένα και πιο σαφή τρόπο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις θερμοκρασίες του Ηνωμένου Βασιλείου», υπογραμμίζει η μετεωρολογική υπηρεσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πέρα από τη θερμοκρασία, το 2025 κατέγραψε και ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ: ήταν το πιο ηλιόλουστο έτος από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές το 1910. Συνολικά, σημειώθηκαν σχεδόν 1.648,5 ώρες ηλιοφάνειας, αριθμός αυξημένος κατά 61,4 ώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ του 2003.

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα κλίματος του Met Office, Μαρκ Μακάρθι, η τόσο θερμή αυτή χρονιά «συμφωνεί με τις αναμενόμενες συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής».

Οπως διευκρίνισε, «αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επόμενη χρονιά θα είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί, ωστόσο οι μετεωρολογικές μας παρατηρήσεις και τα κλιματικά μας μοντέλα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει πλέον άμεσα το κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Κατά τη διάρκεια του 2025, τα ρεκόρ διαδέχονταν το ένα το άλλο: τόσο η άνοιξη όσο και το καλοκαίρι ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ και ο χειμώνας και το φθινόπωρο παρουσίασαν θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Λειψυδρία και κύματα καύσωνα

Το καλοκαίρι του 2025 σημειώθηκαν τέσσερα κύματα καύσωνα, αν και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας των 40,3 βαθμών Κελσίου, που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2022, δεν καταρρίφθηκε.

«Αν και πολλοί θα θυμούνται τη θερμή άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, αυτό που καθιστά τη χρονιά πραγματικά αξιοσημείωτη είναι η παρατεταμένη ζέστη καθ’ όλη τη διάρκειά της», σημείωσε η επιστήμονας του Met Office Eμιλι Καρλάιλ. Oπως εξήγησε, κάθε μήνας —με εξαίρεση τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο— ήταν θερμότερος από τον μέσο όρο.

Παράλληλα, η Αγγλία κατέγραψε το 2025 την ξηρότερη άνοιξη των τελευταίων εκατό και πλέον ετών. Στα μέσα Αυγούστου, η Υπηρεσία για το Περιβάλλον χαρακτήρισε τη λειψυδρία φαινόμενο «εθνικής σημασίας».

Στο Γιορκσάιρ, στη βόρεια Αγγλία, οι Αρχές προχώρησαν ακόμη και σε απαγόρευση ποτίσματος κήπων, ως μέτρο περιορισμού της κατανάλωσης νερού.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News