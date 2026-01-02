Ο τελευταίος των ικανών: To τελευταίο Land Rover Defender 90 Heritage

Η 29η Δεκεμβρίου 2016 ήταν μια ημερομηνία που τη θυμούνται οι πιστοί των Land. Ηταν η τελευταία μέρα που παρήχθη το εμβληματικό Land Rover Defender 90, το ωμό, τετράγωνο, πιστό στη γενεαλογία των κλασικών Defender. Εξ ου και ο τίτλος του ως Defender Heritage Edition.

Το συγκεκριμένο που βλέπετε, από τότε μέχρι και το βράδυ της παραμονής του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν του 2025 είχε καλύψει μόλις 4.597 μίλια – λιγότερα από 7.400 χιλιόμετρα. Αυτό το Land Rover Defender 90 Heritage αποτελεί όντως ένα σημαντικό κομμάτι της βρετανικής αυτοκινητικής ιστορίας· και είναι κυριολεκτικά το τελευταίο του είδους του που πέρασε τις πύλες του εργοστασίου του Solihull.

Βαμμένο στο νοσταλγικό Grasmere Green, οροφή σε Alaska White, εξοπλισμένο με έναν μοναδικό συνδυασμό εργοστασιακών επιλογών, είχε επίσης μόνο έναν ιδιοκτήτη από καινούργιο, έχει οδηγηθεί ελάχιστα και έχει συντηρηθεί σχολαστικά. Για πολλούς, η έκδοση Heritage θεωρείται η τέλεια αποτύπωση του χαρακτήρα των Land Rover Defender.

Και, ξέρετε, ακόμα και ένα κοινό που δεν είχε παρακολουθήσει στενά τη διαδρομή των Land, από Αμαζόνιους και Camel Trophy (σ.σ.: αλήθεια, ποιος καπνίζει ακόμη Camel;), περιπέτειες στους Πόλους της Γης και κάθε λογής σαφάρι, αυτός ο χαρακτήρας ενός γνήσιου Land, πόσο μάλλον του τελευταίου που είδε το φως της παραγωγής, έχει αποκτήσει ιδιαίτερο στάτους.

Σε μία εποχή που τα περισσότερα SUV και 4×4 εξομαλύνουν τη διαδικασία και είναι γεμάτα οθόνες, το Defender παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ο τελευταίος εξελικτικός κρίκος μιας ιστορίας χωρίς «ναι μεν αλλά».

Στο εσωτερικό η καμπίνα συνδυάζει την παραδοσιακή σκληροτράχηλη φύση του Defender με διακριτική πολυτέλεια. Στα κυριότερα στοιχεία περιλαμβάνονται τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση, φωτεινό αλουμίνιο στους αεραγωγούς και στα πάνελ των θυρών, καθώς και καθίσματα από ύφασμα Almond Resolve Cloth. Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως τα λαστιχένια πατάκια δαπέδου και το επενδυμένο κεντρικό ντουλαπάκι, διασφαλίζουν ότι παραμένει έτοιμο τόσο για χρήση όσο και για να το χαζεύεις.

Ο άνθρωπος που το είχε αγοράσει το 2016 το κράτησε εντυπωσιακά καλοδιατηρημένο και το συνόδευσε με πλήρη φάκελο ιστορικού, που αποδεικνύει ότι όντως είναι το τελευταίο Defender 90 – συμπεριλαμβανομένων αρκετών αφιερωμάτων σε περιοδικά. Ομως αυτό που κάποια στιγμή τελειώνει για κάποιον, για κάποιον άλλον μόλις ξεκινάει. Και ο… δεύτερος, από το βράδυ της Πρωτοχρονιάς απέκτησε το τετρακίνητο κόσμημα. Ποιος είναι; Τέτοιου είδους ανάρμοστες λεπτομέρειες δεν προδίδει η πλατφόρμα του Collecting Cars, με τη μοναδική στάνταρ πληροφορία να είναι ότι η δημοπρασία έλαβε τέλος. Game over.

