Πόσα βγάζει τελικά η Κριστίν Λαγκάρντ;

Οι συνολικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι τουλάχιστον 50% υψηλότερες από τον δηλωμένο ετήσιο μισθό της: αυτό αποκάλυψαν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times, σε ένα δημοσίευμα που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις και υπό μία έννοια αυτή ήταν και η αρχική του στόχευση, καθώς, όπως επεσήμαναν και γνώστες των διαδρόμων της ΕΚΤ, έχει ξεκινήσει μια παρασκηνιακή –και όχι πάντα fair– μάχη για τη διαδοχή της Γαλλίδας (μολονότι η θητεία της ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027, ήδη τουλάχιστον τρεις γερμανοί αξιωματούχοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση).

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της λονδρέζικης εφημερίδας, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχής κέρδισε συνολικά περίπου 726.000 ευρώ το 2024, δηλαδή περίπου 56% περισσότερα από τον «βασικό» της μισθό ύψους 466.000 ευρώ, που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ.

Αυτό σημαίνει ότι η Κριστίν Λαγκάρντ κερδίζει σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα χρήματα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, η ετήσια αμοιβή του οποίου καθορίζεται από τη σχετική ομοσπονδιακή νομοθεσία και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 203.000 δολαρίων (172.720 ευρώ).

Ομως το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τόσο τα χρήματα που φέρεται να κερδίζει στην πραγματικότητα η Κριστίν Λαγκάρντ -οι συνολικές αποδοχές της είναι μέτριες σε σχέση με εκείνες των διευθυντών μεγάλων εταιρειών της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο βρετανικό δημοσίευμα- αλλά το πόσο περιορισμένη είναι η δημοσιοποίηση των αμοιβών υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΚΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της ΕΕ, οι οποίοι υπαγορεύουν ότι πρέπει να δίνουν μια «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα των αμοιβών» όλων των διευθυντικών στελεχών τους.

Ο Φάμπιο Ντε Μάσι, ευρωβουλευτής και πρόεδρος του BSW, ενός αριστερόστροφου λαϊκιστικού κόμματος της Γερμανίας, μιλώντας στους FT, χαρακτήρισε ως «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι ο διοικητής της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σόινγκ, «παρέχει στο κοινό πιο λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την αμοιβή του σε σχέση με τη… μαντάμ Λαγκάρντ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν και ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γερμανίας κερδίzει σημαντικά περισσότερα χρήματα από τη Λαγκάρντ, παραπάνω από εννέα εκατομμύρια ευρώ το 2024!

Ο Ντε Μάσι προέτρεψε την ΕΚΤ να θεσπίσει κανόνες παρόμοιους με τους ευρωπαϊκούς νόμους περί κοινοποίησης αμοιβών για τις εισηγμένες εταιρείες. «Ο/η πρόεδρος της ΕΚΤ και υψηλότερα αμειβόμενος/η αξιωματούχος της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί το χρυσό πρότυπο της λογοδοσίας», είπε ο γερμανός πολιτικός.

Και είναι αλήθεια πως η Κριστίν Λαγκάρντ είναι η καλύτερα αμειβόμενη αξιωματούχος της ΕΕ με βάση μόνο τις «βασικές» ετήσιες αποδοχές της, με τους Financial Times να αναφέρουν ενδεικτικά πως ο ετήσιος βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι κατά 21% χαμηλότερος. Πέρα από τον βασικό μισθό της, η επικεφαλής της ΕΚΤ λαμβάνει επίσης περίπου 135.000 ευρώ σε επιδόματα για στέγαση και άλλες δαπάνες της, σύμφωνα με την ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας.

Στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν αποκαλύπτονται κατά άτομο οι πρόσθετες παροχές που δίνονται στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η Κριστίν Λαγκάρντ κερδίζει επίσης περίπου 125.000 ευρώ ως ένα από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η οποία είναι επίσης γνωστή ως «τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες». Ωστόσο ούτε αυτό σημειώνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ ενώ στη σχετική έκθεση της BIS αποκαλύπτονται μόνον οι συνολικές αποδοχές όλων των μελών του διοικητικού της συμβουλίου. Ο Τζερόμ Πάουελ, όμως, της FED, δεν πληρώθηκε για τις υπηρεσίες του ως επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της BIS, λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας που απαγορεύει στους αξιωματούχους να λαμβάνουν μισθό από μη αμερικανικές οντότητες, όπως εξήγησε στους Financial Times εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ.

Λόγω έλλειψης λεπτομερών και ενοποιημένων στοιχείων, οι υπολογισμοί των FT βασίζονται στις ετήσιες εκθέσεις τόσο της ΕΚΤ όσο και της BIS, καθώς και σε ένα τεχνικό έγγραφο όσον αφορά τους «όρους και τις προϋποθέσεις» των αμοιβών των κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΚΤ. Στην εκτίμηση για την οποία γίνεται λόγος στo βρετανικό δημοσίευμα δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές επίσης λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.

Οι Financial Times δεν παρέλειψαν, φυσικά, να κοινοποιήσουν λεπτομερώς τη μεθοδολογία, τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάλυση, αλλά σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο μισθός του/της προέδρου καθορίστηκε από μια επιτροπή αποδοχών και το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας «κατά την έναρξη (λειτουργίας) της ΕΚΤ», η οποία ιδρύθηκε το 1998. «Εκτοτε η μοναδική αλλαγή, για όλους τους προέδρους, ήταν η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών που ισχύει για όλο το προσωπικό της ΕΚΤ». Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης πως η πολιτική κοινοποίησης των αποδοχών των αξιωματούχων της ΕΚΤ «ευθυγραμμίζεται με πολλά άλλα διεθνή δημόσια ιδρύματα» και ότι «το επίπεδο διαφάνειας έχει αυξηθεί ανά τα χρόνια». H Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Οσον αφορά το ποσό με το οποίο πρέπει να αμείβονται οι επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών, ακαδημαϊκές έρευνες επισημαίνουν ότι η προσωπική οικονομική ανεξαρτησία τους αποτελεί βασικό συστατικό της ευρύτερης αυτονομίας που απαιτείται για την επιτυχή καταπολέμηση του πληθωρισμού. Μια έρευνα του ΔΝΤ του 2004 σχετικά με τη διοίκηση των κεντρικών τραπεζών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αμοιβές τους πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα καθώς και να παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια των θητειών τους «ώστε να αποφεύγεται η αθέμιτη επιρροή».

Αρα η Κριστίν Λαγκάρντ αμείβεται με λίγα, πολλά ή με όσα πρέπει; Οι αποδοχές της είναι «αυτές που θα περίμενα», ανέφερε σχετικά στους FT ο Γκουίντο Φεραρίνι, ομότιμος καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σε ζητήματα αποδοχών στην Ευρώπη, επισημαίνοντας το υψηλό «επίπεδο ευθύνης σε ιδρύματα όπως η ΕΚΤ και την ανάγκη προσέλκυσης ταλέντων». Πρόσθεσε, όμως, ότι η δημοσιοποίηση των αποδοχών των στελεχών της ΕΚΤ ήταν «μάλλον κακής ποιότητας» καθώς και πως «υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να κοινοποιούνται καλύτερα». Σημείωσε επίσης πως το «το σωστό σημείο αναφοράς» είναι η πολιτική που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι εισηγμένες εταιρείες.

Συνυπολογίζοντας τα εφάπαξ και τις πιθανές μεταβατικές πληρωμές για τα δύο χρόνια μετά τη θητεία της, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τον επόμενο ρόλο της, η Λαγκάρντ μπορεί να αναμένει συνολικές αποδοχές έως και 6,5 εκατ. ευρώ για τα οκτώ χρόνια της στην κορυφή της ΕΚΤ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 810.000 ευρώ ανά έτος. Από το 2030 μπορεί επίσης να αναμένει ετήσια σύνταξη περίπου 178.000 ευρώ από την ΕΚΤ, σύμφωνα, πάντα, με την ανάλυση των Financial Times.

