Κόσμος

Πρωτοχρονιάτικο «ξύπνημα» της Αίτνας – εντυπωσιακές εικόνες

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας παρακολουθείται συνεχώς από επιστημονικές ομάδες

Protagon Team Protagon Team 2 Ιανουαρίου 2026, 21:12

Σε νέα φάση ηφαιστειακής δραστηριότητας έχει εισέλθει η Αίτνα, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα εκροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν παρατηρήθηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα κινήθηκε προς χαμηλότερα σημεία της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο.

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και υλικό του φωτογράφου Εμίλιο Μεσίνα, αποτυπώνουν τη λάβα να κατεβαίνει με αργό αλλά σταθερό ρυθμό μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove.

Η συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί ως φυσικό «ανάχωμα», περιορίζοντας τη διάχυση της λάβας και συμβάλλοντας στον έλεγχο των επιπτώσεων από τις εκρήξεις του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας παρακολουθείται συνεχώς από επιστημονικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ούτε προβλήματα σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητα.

