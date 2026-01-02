Πρωτοχρονιάτικο «ξύπνημα» της Αίτνας – εντυπωσιακές εικόνες

Σε νέα φάση ηφαιστειακής δραστηριότητας έχει εισέλθει η Αίτνα, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα εκροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν παρατηρήθηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα κινήθηκε προς χαμηλότερα σημεία της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο.

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και υλικό του φωτογράφου Εμίλιο Μεσίνα, αποτυπώνουν τη λάβα να κατεβαίνει με αργό αλλά σταθερό ρυθμό μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove.

Η συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί ως φυσικό «ανάχωμα», περιορίζοντας τη διάχυση της λάβας και συμβάλλοντας στον έλεγχο των επιπτώσεων από τις εκρήξεις του ηφαιστείου.

🌋#MountEtna in #Sicily has spewed lava hundreds of meters into the air. An eruption of Mount Etna — the highest active volcano in Europe — has occurred on the Italian island of Sicily. During the peak of activity, lava fountains reached heights of up to 300–400 meters, while a… pic.twitter.com/jz28C4m4CQ — News.Az (@news_az) December 28, 2025

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας παρακολουθείται συνεχώς από επιστημονικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ούτε προβλήματα σε υποδομές.

STARKE LAVAFLÜSSE AM ÄTNA SEIT 1.1.2026 … pic.twitter.com/RzJ3QVhMuS — hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) January 2, 2026

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Just after midnight on 1 January 2026, a new eruption started from #Etna‘s eastern flank: a fissure opened at ~2100 m elevation, and a lava flow is descending through the desert-like Valle del Bove. Photos taken in the evening of 1 January from Etna’s east and southeast flanks pic.twitter.com/fwy0Bdka31 — Boris Behncke (@etnaboris) January 1, 2026

