Τέλη κυκλοφορίας: 790.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα – τα πρόστιμα

Αντιμέτωποι με κλιμακωτές προσαυξήσεις βρίσκονται πλέον περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η προθεσμία πληρωμής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων που είναι καταγεγραμμένα στη χώρα, τέλη κυκλοφορίας καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα για 5,94 εκατομμύρια.

Το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε στο 88%, ποσοστό που κινείται στα ίδια επίπεδα με εκείνο των τελών κυκλοφορίας του 2025.

Ωστόσο, για όσους δεν τήρησαν την προθεσμία, το καθεστώς των προστίμων αλλάζει. Η προσαύξηση για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν ανέρχεται πλέον αυτόματα στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι, αλλά εφαρμόζεται πλέον κλιμακωτό σύστημα επιβαρύνσεων.

Ειδικότερα, η προσαύξηση διαμορφώνεται:

-στο 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εφόσον η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2026,

-στο 50% του ποσού, εάν η πληρωμή γίνει έως και τις 2 Μαρτίου 2026,

-σε ποσό ίσο με το σύνολο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από τις 3 Μαρτίου 2026 και μετά, καθώς και σε περιπτώσεις μερικής ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Παράλληλα, προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, καθώς τα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Την ίδια ώρα, σημαντικός παραμένει και ο αριθμός των οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία, ο οποίος ανήλθε σε 208.976, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

